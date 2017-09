Lehtikuva/Aleksi Tuomola

Presidentti Sauli Niinistö on nostanut itsensä presidentilliseen avaruuteen. Hän on ilmoittanut aloittavansa presidentinvaalien kampanjoinnin loka–marraskuussa, ellei hänelle tule yllättäviä työesteitä.

Hän on ottanut eurooppalaisten valtionjohtajien tapaan kampanjoinnissa etäisyyttä haastajiinsa, kuten esimerkiksi Saksan liittokansleri kristillisdemokraattien Angela Merkel haastajaansa sosiaalidemokraattien Martin Schultziin.

Niinistö on ollut pysyvästi otsikoissa, mikä on tehokasta kampanjointia. Hän on tavannut lyhyen ajan kuluessa Japanin pääministerin Shinzō Aben, Venäjän presidentin Vladimir Putinin sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.

Suomessa arvostetaan erityisesti vierailua Valkoiseen taloon. Se tuntuu nousseen kansallisen itsetunnon mittarin asemaan.

Gallupeissa Niinistö on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin ehdokas. Näin oli presidentti Tarja Halonenkin ensimmäisen kautensa loppupuolella. Hän ja moni muu ennakkosuosikki on tullut kovaa luisua alaspäin kampanjan kuluessa.

Kampanjointi tasoitti kannatuksia, ja kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö uhkasi vakavasti Halosen jatkokautta. Nyt ei ole näkyvissä yhtä selkeää haastajaa, vaan kaikki ehdokkaat haastavat Niinistön.

Niinistön nyt jo tiedossa olevat haastajat – Matti Vanhanen (kesk.), Tuula Haatainen (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Merja Kyllönen (vas.), Laura Huhtasaari (ps.) ja Nils Torvalds (rkp.) haastavat Niinistön puolueidensa arvomaailmasta lähtien. Puolueet ottavat mittaa toisistaan ja hakevat potkua reilun vuoden päästä oleviin eduskuntavaaleihin. Kestoehdokas Paavo Väyrynen kerää vasta kannattajakortteja.

Äänestäjät ovat arvoitus. Niinistön vahva haastaminen tai vastakkainasettelu hänen kanssaan – jonka Niinistö julisti olevan ohi haastaessaan Halosen – saattaisi muuttaa kuvion. Mutta kenen rahkeet tähän riittävät?

Näillä näkymin Huhtasaari voi saada aikaan vastakkainasettelun räävittömillä maahanmuuttovastaisilla puheillaan. Nykyisen joukon äärioikeistolaisena, selkeästi maahanmuuttajavastaisena populistiehdokkaana hän voi villitä taakseen monia äänestäjiä. Huhtasaaren rasismiväritteiset näkemykset eroavat kaikkien muiden ehdokkaiden arvomaailmasta.

Vihreät odottavat Haaviston haastavan Niinistön samaan tapaan kuin kuusi vuotta sitten. Hän tuskin saa samanlaista nostetta taakseen. Haaviston kannatus nojaa tämän kerran vahvasti vihreiden kannatukseen.

Keskustan Vanhanen on menneen maailman ääni. Hän saa taakseen keskustalaisen ydinjoukon. Osa keskustalaisista saattaa livetä suoraan Niinistön taakse, koska Vanhanen ei ole ristiriidaton hahmo.

Kyllönen saattaa päihittää SDP:n Tuula Haataisen. Demarit taistelevat keskenään enemmän tai vähemmän avoimesti, ja lähtevät epämääräisistä asemista vaaleihin. Puolueen osaava luottopoliitikko ei innosta kaikkia demareitakaan, saati muita.

Vasemmistoliiton Merja Kyllösen vahvuus on hänen hyvä maineensa herrojen haastajana. Ja herrahan Niinistö on.