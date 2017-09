Jarmo Lintunen

Palkka-avoimuus on kirjattava yt-lakiin ja työehtosopimuksiin sekä työehtosopimuksiin luottamusmiehille oikeus saada tietoa työntekijöiden palkoista, jotta samapalkkaisuutta voidaan edistää.

Vasemmistonaisten mukaan nykyinen irtisanomislaiksi muodostunut yt-laki tulee uudistaa. Palkka-avoimuus tulee kirjata lain tasolle ja yhteistoimintalailla on säädettävä henkilöstön edustajalle oikeus saada työpaikan kaikkien työntekijöiden eritellyt palkkatiedot työehtosopimusrajat ylittävästi.

”Erinomainen hetki palkkatasa-arvon edistämiseksi tarjoutui EK:n sanottua irti niin sanotut keskusjärjestösopimukset. Niiden sisällöt on nyt neuvoteltava työehtosopimuksiin”, Vasemmistonaiset toteaa.

Yksi irtisanotuista keskusjärjestösopimuksista sääti luottamusmiehille vajavaiset tiedonsaantioikeudet työntekijöiden palkkatietoihin.

Palkkaero on tällä hetkellä noin 17 prosenttia kaikkien työntekijöiden säännöllisen työajan kuukausikeskipalkasta.

”Nyt on oivallinen hetki päivittää vanhan keskusjärjestösopimuksen sisältöä ja lisätä työehtosopimuksiin luottamusmiehille täysi tiedonsaantioikeus työpaikan eri sopimusalojen työntekijöiden palkoista. Vastaava kirjaus tulee tehdä myös niihin työehtosopimuksiin, jotka eivät ole viitanneet vanhoihin keskusjärjestösopimuksiin ja joissa ei muutoin ole sovittu kunnollisista tiedonsaantioikeuksista.”

Palkka-avoimuus ehkäisee syrjintää

Palkkatasa-arvon kehitys on junnannut Suomessa lähes paikoillaan viimeksi kuluneet 20 vuotta. Palkkaero on tällä hetkellä noin 17 prosenttia kaikkien työntekijöiden säännöllisen työajan kuukausikeskipalkasta. Ero olisi tätäkin suurempi, jos huomioitaisiin esimerkiksi bonukset tai osa-aikaisen työn kasautuminen naisille.

”Palkka-avoimuus on edellytys palkkasyrjinnän paikantamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi palkka-avoimuus on paikallisen sopimisen laajentamiseen ehto. Jos luottamusmiehille tai muille henkilöstön edustajille tulee paikallisen sopimisen myötä lisää vastuuta, heillä on oltava myös todelliset mahdollisuudet valvoa lakien ja työehtosopimusten noudattamista.”

Palkka-avoimuus nyt! -kampanja on Vasemmistonaisten tasa-arvoteko Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa. Palkka-avoimuus nyt! -kampanja käynnistettiin nimien keruulla palkka-avoimuuden puolesta Women of the World -messuilla alkuvuodesta, ja sitä jatketaan koko vuoden ajan.