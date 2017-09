Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Ei yhtään uutta rahaa ennen kuin toiminnan vastuullisuudesta on saatu takeet.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii valtion kehitysrahoituslaitos Finnfundilta kattavaa selvitystä kaikkien sijoitustensa kehitysvaikutuksista.

– Finnfundin on kerrottava avoimesti, mihin se Suomen kehitysyhteistyövaroja kanavoi, mitkä ovat sijoitusten kehitysvaikutukset ja kuinka ne palvelevat Suomen kehityspoliittisia tavoitteita.

Finnwatch paljasti keskiviikkona, että lähes viidesosa Finnfundin sijoituksista on Suomen kehityspolitiikan linjausten valossa kyseenalaisia.

– Kaikki sellaiset sijoitukset, jotka eivät täytä kehitysavun yleisiä vaikuttavuuskriteereitä, on lopetettava. Viimekätinen vastuu tästä on Suomen hallituksella, joka on kasvattanut Finnfundin rahoitusosuutta voimakkaasti samalla, kun se on ajanut alas todistetusti tuloksekasta kehitysyhteistyötä, Andersson vaatii.

Finnwatchin mukaan kehitysyhteistyövaroja on ohjattu esimerkiksi uusiutumattomaan energiaan tai luksustuotteita kehitysmaihin tuoviin yrityksiin. Lisäksi Finnfundin rahoituksen vaikutuksista on raportoitu harhaanjohtavasti.

– Rahastojen käyttöä perustellaan sillä, että niiden kautta voidaan sijoittaa kaikista köyhimpiin maihin, joihin on vaikea tehdä suoria sijoituksia. Finnwatchin löydökset vievät tältä väitteeltä pohjaa, Andersson sanoo.

– Ylipäänsä vaikuttaa, että Finnfundin tietämys sijoitustensa kohdemaista ja niiden olosuhteista on riittämätöntä. Tämä näkyy kehitysyhteistyötavoitteiden vastaisina sijoituksina ja pahimmillaan hondurasilaisaktivistin murhaan johtaneen vesivoimahankkeen kaltaisina skandaaleina.

”Ei uutta rahaa ennen takeita”



Anderssonin mielestä kehitysmaiden yksityissektorin tukeminen on tärkeää, mutta julkisen kehitysrahoituslaitoksen on noudatettava samoja vaikuttavuus- ja avoimuuskriteereitä, joita edellytetään valtioiden ja järjestöjen tekemältä kehitysyhteistyöltä.

Hän on aiemmin arvostellut Finnfundia voimakkaasti esimerkiksi veroparatiisien käytöstä, yritysvastuuperiaatteiden laiminlyönnistä ja kehitysvaikutuksiltaan kyseenalaisista sijoituksista.

– Finnwatchin selvityksen valossa näyttää, ettei Finnfund ole muuttanut käytäntöjään riittävästi. Sipilän hallituksen on kannettava vastuunsa ja puututtava peliin. Finnfundiin ei tule laittaa yhtään uutta rahaa ennen kuin sen toiminnan vastuullisuudesta on saatu takeet.