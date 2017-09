UP/Mika Peltonen

Viikon kysymys

Helsingin kaupunki kutsui tiistaina kaikki viime vuonna kansalaisuuden saaneet täysi-ikäiset helsinkiläiset kansalaisjuhlaan. Tilaisuuden järjestäjät uskovat, että yhteinen juhla vahvistaa aktiivista kansalaisuutta.

Mitä uudet suomalaiset juhlivat, Helsingin maahanmuuttoasioiden päällikkö Ilkka Haahtela?

– He juhlivat sitä, että ovat saaneet virallisesti Suomen kansalaisuuden. Me Helsingissä haluamme Suomi 100 -vuoden kunniaksi juhlia suomalaisuutta monin tavoin, ja tämä on yksi tapa.

Paljonko juhlaan kutsuttiin ihmisiä?

– Lähetimme noin 1 500 kutsua. Kutsutuista kymmenisen prosenttia eli noin 150 tuli paikalle.

– Katsoimme muista maista mallia, miten niissä ovat isot kaupungit toimineet. Niissä vastaavissa juhlissa on ollut parikymmentä prosenttia uusista kansalaisista.

Mihin satavuotias Suomi tarvitsee uusia kansalaisia?

– Yhteiskunnalle on etua, että saamme lisää suomalaisia. Uusille ihmisille taas on tärkeää, että he saavat Suomen kansalaisuuden ja pystyvät liikkumaan EU:ssa suomalaisina.

– Tällaiselle ihmiselle on lisäarvo, että hän pystyy elämään Suomessa täysivaltaisina kansalaisena.

Tarvitaanko Suomeen myös lisää työntekijöitä?

– Tarvitaan, mutta se ei varsinaisesti liity kansalaisuuteen. Tarvitsemme tänne lisää asukkaita, koska huoltosuhteemme ei ole millään tavalla kestävä. Tarvitsemme paljon työntekijöitä, mutta heidän ei tarvitse olla Suomen kansalaisia.

– Tarvitsemme työikäisiä, jotka tuovat lisää osaamista työmarkkinoille. Tarvitsemme myös lisää yrityksiä, joita maahanmuuttajat ovat perustaneet.

Hyväksyvätkö suomalaiset uudet Suomen kansalaiset?

– Tuntuisi erittäin oudolta, jos eivät.

– Jokainen Suomen kansalainen on samanarvoinen. Se, missä kukin on syntynyt tai milloin saanut Suomen kansalaisuuden, ei ole lainkaan tärkeää.