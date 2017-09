united4iran.org

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Iranissaon tuorein aihe, johon ulkomailla asuvat iranilaiset pyrkivät puuttumaan digitaalisin keinoin. Michka-nimisen sähköisen kirjan on julkaissut United for Iran -ryhmä Yhdysvaltain Berkeleyssä.

Kirjan aihe nousi esiin viime vuonna, kun Saeed Toosi -nimisen tunnetun iranilaisen Koraanin opettajan väitettiin raiskanneen alaikäisiä oppilaitaan. Toosi kiisti syytökset.

Iranin vuoden 2009 väkivaltaisuuksien aikaan syntynyt United for Iran on nostanut digikampanjoissaan esiin useita tabuaiheita pyrkimyksenään parantaa iranilaisten ihmisoikeuksia. Esimerkiksi suosittu Hamdam-appsi jakaa naisille tietoa seksuaaliterveydestä ja ehkäisystä.

– Aluksi keskityimme poliittisten vankien tilanteen seurantaan, koska se auttoi arvioimaan ihmisoikeuksien tilaa maassa. Pian tajusimme, että meillä on mahdollisuus tehdä muutakin, koska saamme yhteyden iranilaisten kännyköihin, järjestön tiedottaja Mahdieh Javid kertoo.

Iranissa on 80 miljoonaa asukasta ja 40 miljoonaa matkapuhelinta. Jo vuoden 2009 presidentinvaalien tuloksista syntynyttä protestiliikettä kutsuttiin Twitter-vallankumoukseksi.

