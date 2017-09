Lehtikuva/Jussi Nukari

Susijengi hallitsi pelin kolme jaksoa viileän varmasti. Viime neljänneksellä Kreikka säikäytti nousten jo neljän pisteen päähän – muttei sen lähemmäksi.

Koripallon EM-kisoissa Helsingissä oli neljäs ottelupäivä. Yhden niukan tappion ja kahden yhtä niukan jatkoaikavoiton perään Suomi sai vastaansa Kreikan, jonka päihittäminen oli ensiarvoista lohkosijoituksen nostamiseksi. Voitolla saataisiin ehkä helpompi vastus ensimmäiseen jatkopeliin Istanbulissa.

Halli oli totutusti pullollaan kotiyleisöä, arki-iltanakin paikalle saapui 12 327 katsojaa. Susijengi – varsinkin Lauri Markkanen loisto-otteineen – on kiihdyttänyt suomalaisten korishuuman ennen kokemattomiin mittoihin. Silti odotettavissa oli tuikea taisto: Kreikka on maailmanrankingissa 13. sijalla ja Suomi 32:s.

Suomen vakiintuneena avauskentällisenä olivat Sasu Salin, Shawn Huff, Tuukka Kotti, Gerald Lee Jr. ja Petteri Koponen.

Pelin avasi Junnu Lee nostollaan: 2–0. Kreikka veti parikin kertaa alta ohi. Koposen ja Huffin kolmoset toivat 3 minuutin jälkeen tauluun 8–0. Räväkkä alku, ja Kreikka lähti aikalisälle.

Helleenien alamäki jatkui, erän puoliväli näytti 16–3:ea Suomelle. Markkanenkin tuli sisään, ja avasi kohta pistesarakkeensa kahdella vaparilla. Jakson lopussa Kreikka pääsi vähän lähemmäs, ja pikkutauko alkoi 23–14:ssä.

Kakkosjaksolle kentälle juoksi myös Carl Lindbom – ensi kertaa kisoissa. Markkanen näytti donkin olevan yhä kunnossa: 30–18. Hän keräsi myös tiuhaan virheitä kreikkalaisille. Kun 15 minuuttia oli takana (31–22), Suomi otti aikalisän. Koponen pudotti ahdistettuna kolmosen – ja vaparin päälle. Mutta Kreikka pysyi hengissä muutamin tarkoin kolmosin, myös Lindbomin ”Kalle” napautti samanlaisen. Huff seurasi, 41–29, ja Kreikan oli poistuttava aikalisälle.

Kaksiminuuttinen ennen puoliaikaa sujui tasaväkisesti, ja koppiin lähdettiin 45–33:ssa. Lindbomin viime hetken hieno alaslyönti täräytti fiilikset kattoon. Taukoon mennessä Koponen oli ehtinyt säkittää 13 pistettä, takanaan Markkanen (8), Salin (7) ja Huff (6). Kreikalta ei kukaan ollut päässyt yli 6 pisteen.

Junnu Lee käynnisti kakkosjaksonkin nostolla: 47–33. Kreikka otti ensiminuutilla jo kolme virhettä. Koponen vetäisi kaukohypärin 50–36:een. Huff jatkoi kakkosella. Vain 2,5 minuutin pelillä Kreikka keräsi viisi virhettä, ja mietti vastalääkkeitä Suomelle aikalisän verran. Ero venyi 18 pisteeseen. Markkasen yhdenkäden donkki yllätti korkealta, Koposen kakkonen kauempaa. Kun jakso oli puolessa, Suomi johti 18 pisteellä.

Pian Rannikko kalasti nätisti kolme vaparia, ja kiskaisi kolme sisään. Kreikka läheni – ero 15 pistettä –, kun kaksi minuuttia jaksosta oli jäljellä. Matti Nuutinen onnistui kulmasta, ja Kotin voimablokki säväytti. Kolmas jakso päättyi 67–52-lukuihin.

Viime neljännes käynnistyi Kotin tarkoin vaparein, mutta perään hän sai neljännen virheensä. Kreikka hiipi 9 pisteen päähän kolmen minuutin jälkeen. Ja Suomi hiipi aikalisälle. Mutta Kreikka vain lähestyi. Kuusi minuuttia oli jäljellä, ja Suomen kaula enää 4 pistettä!

Mutta Rannikko riisti upeasti pakottaen vastustajan virheeseen: kolme vaparia, kolme sisään, ja aloitus Suomelle. Ja Markkasen kolmonen löi eron taas 10 pisteeksi.

Viimeinen vitonen oli raakaa kamppailua. Yleisö mylvi huumaavan kovaa. Erik Murphy nosti 77–67 (aikaa jäi 3:59), kun Kreikka lähti aikalisälle. Kaksi minuuttia oli pelaamatta ja Rannikon kolmonen taas helpotti: 80–71. Kreikka ei luovuttanut, ero oli vain 6 pistettä, kun Markkanen sai vaparit. Niitä ennen Kreikan oli aika mennä aikalisälle. Lauri pussitti kummatkin, ja kaulaa oli 8 pistettä. Ja aikaa 1:09.

Heti perään Rannikkoa rikottiin, ja Teemu naulasi molemmat. Peli oli ratkennut Suomelle – viimeinkin!

Loppu oli enää viimeistelyä, loppuvihellyksen odottelua. Pilli soi samalla kun Teemu Rannikko sivalsi vielä kolmosen pussin pohjalle. Voitosta tuli Suomen tähän asti selvin: 89–77.

Neljännen erän notkahdusta lukuun ottamatta Susijengi teki varman pelin. Joukkue piti aloitteen hyppysissään eikä Kreikka löytänyt pysyviä keinoja Suomen kaatoon. Suomi vei levypallot 34 vs. 25, vapaaheitot prosentein 91 vs. 38, kakkoset prosentein 59 vs. 56. Vain kolmosissa Kreikka oli parempi 47–36-prosentein, mikä tuskin kovasti lohdutti.

Suomen pistenikkari oli täyteen vauhtiin päässyt Petteri ”Kenraali” Koponen (24 pistettä), seuraavina Lauri Markkanen (17) ja konkari Teemu Rannikko (14). Kreikkalaisista vain Thanasis Antetokounmpo (17 pistettä) ja Kostas Sloukas (12) ylsivät kaksinumeroiseen saaliiseen.

Tiistain päiväpelissä Slovenia voitti helposti 102–75 Islannin ja alkuillasta Ranska loppukirillään Puolan täpärästi 78–75.

Keskiviikko on Helsingin alkulohkon viimeinen pelipäivä, jolloin sijoitukset ja lopulliset Istanbuliin menijät ratkotaan. Suomella on klo 20.45 etukäteen ”varma” Islanti-ottelu, sen sijaan aiemmissa Kreikka–Puola- ja Slovenia–Ranska-peleissä on yhä korkeita keskinäisiä panoksia.