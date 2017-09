Lehtikuva/Jussi Nukari

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot säilyvät ennallaan.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina pormestari Jan Vapaavuoren (kok) ehdotuksen kaupungin. Tulevien neljän vuoden suuntaviivoja linjaava strategia on poliittinen kompromissi, jonka neuvotteluihin osallistuivat kaikki kaupunginhallitusryhmät.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki pitää lopputulosta monin tavoin hyvänä. Siinä näkyvät hänen mukaansa niin vasemmiston vaalivoitto kuin puolueen vaaleissa esittämä kritiikkikin.

– Strategianeuvottelut olivat tiukat, mutta väänsimme kovaa ja saimme läpi kirjauksia useaan kärkitavoitteeseemme liittyen. Ilman vasemmistoa ehdotuksesta puuttuisi monta kaupunkilaisille tärkeää asiaa, Vuorjoki sanoo.

Vasemmistoliiton vaatimuksesta strategiaan kirjattiin tavoitteeksi esimerkiksi asumisen hinnan nousun hillitseminen. Erityisen tärkeänä saavutuksena Vuorjoki pitää panostuksia kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon sekä toimia asumisen hinnan nousun ehkäisemiseksi.

– Helsingin on oltava kaupunki, jossa kellä tahansa on halutessaan mahdollista asua ja jossa asuminen ei vie kohtuutonta osaa ihmisen tuloista. Asumisen hintaan vaikuttaminen oli yksi tärkeimmistä tavoitteistamme neuvotteluissa. Strategiakirjaukset ovat askel kohti tavoitteidemme saavuttamista.

Kohti maksutonta varhaiskasvatusta



Vasemmistoliiton vaatimuksesta strategiassa sitoudutaan panostamaan myös varhaiskasvatuksen laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen. Puolue on ajanut myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä sekä maksutonta varhaiskasvatusta, johon aletaan siirtyä syksyllä alkaneella valtuustokaudella.

Tärkeänä voittona Vuorjoki näkee myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen säilyttämisen ennallaan.

– Päiväkodin on oltava lapselle turvallinen paikka, joka tukee lapsen kehitystä ja kasvua. Jotta tämä voi toteutua, on päiväkotiryhmien oltava riittävän pieniä ja niissä oltava tarpeeksi lapsille tuttuja aikuisia. Teemme töitä sen eteen, että päiväkodeissa on rauha niin lapsilla kuin heistä huolehtivilla aikuisillakin.

Tuottavuustavoite puolittui



Strategiassa sitoudutaan myös vanhuspalveluiden kehittämiseen, mitä vasemmistoliitto on ajanut aktiivisesti jo pitkään. Lisäksi siinä näkyy vahvasti vasemmistoliitolle tärkeä ilmastovastuu. Sen osalta merkittävin kirjaus on, että Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Anna Vuorjoen mukaan vaikeimmat neuvottelut vasemmisto kävi talouspolitiikassa. Vasemmistoliitto suhtautui kriittisesti jo viime valtuustokaudella voimassa olleeseen tuottavuustavoitteeseen, joka leikkasi kaikista kuntalaisiin käytetyistä rahoista yhden prosentin. Vuorjoen mukaan leikkurista pyrittiin kaikin voimin eroon myös näissä neuvotteluissa. Lopputulos, tuottavuustavoitteen puolittuminen 0,5 prosenttiin, on parannus viime kauteen.

– Strategia on kompromissi, jossa yksikään ryhmä ei voi saada kaikkea haluamaansa. Selvää kuitenkin on, että vasemmiston kasvu vaaleissa ja määrätietoinen työ näkyvät nyt tehdyissä linjauksissa, Vuorjoki sanoo.