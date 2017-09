Jarmo Lintunen

Työehtosopimus eli TES Työehtosopimus on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimus voi olla joko yleissitova tai normaalisitova. Yleissitovana tessiä pidetään, kun sen allekirjoittaneiden työnantajien palveluksessa on yli puolet alan työvoimasta. Sitä on myös järjestäytymättömän työnantaja noudatettava. Normaalisitova työehtosopimus velvoittaa niitä osapuolia, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet tai jotka kuuluvat kyseisen sopimuksen solmineeseen järjestöön. Lähde: Wikipedia

Postin varhaisjakajien palkat laskevat roimasti marraskuussa, ellei PAU pysty estämään tes-leikkausta. Ammattiliitot tuomitsevat työehtoshoppailun ja tyrmäävät vihjailut jäsenkalastelusta halvemmilla työehdoilla.

– Neuvotteluprosessi on kesken. Varhaisjakelun väki on sitä mieltä, että jotain on tehtävä ja että viime kädessä ratkaisua haetaan työtaistelulla. Tes-leikkaus ei meidän mielestä voi olla näin massiivinen, sanoo Posti ja logistiikka-alan Unionin PAU:n puheenjohtaja Heli Nieminen.

Kun varhaisjakajien työehdot jatkossa määräytyvät TEAMin työehtosopimuksen mukaan, heidän palkoistaan uhkaa leikkautua 20 prosenttia. Takuupalkanosia saavilta leikkaus voi olla jopa 60 prosenttia.

Ay-liike tuomitsee työnantajan harjoittaman työehtoshoppailun jyrkästi.

Epäilyjä on heitetty myös ay-liikkeen suuntaan siitä, että ne edistäisivät työehtoshoppailua jäsenkalastelun vuoksi.

TEAMin puheenjohtaja Heli Puura, kilpailetteko PAU:n kanssa varhaisjakelijoista edullisemman tessinne turvin?

– Emme. Näillä tesseillähän on ihan erilainen historia. Meidän työehtosopimus on painotalojen omien jakeluyhtiöiden tarpeisiin aikoinaan sovittu teksti. Se ei ole mikään uusi tessi vaan se on kehittynyt pikkuhiljaa.

Lehtitalojen varhaisjakelijat ovat kuuluneet alun alkaen Liikeliittoon, sitten Kirjatyöntekijöiden liittoon ja lopulta fuusion jälkeen TEAM:iin.

Jäsenkalasteluepäilyltä vie pohjaa myös se fakta, että muutama vuosi sitten PAU ja TEAM ovat laatineet yhteisen varhaisjakelualaa koskeneen työehtosopimusluonnoksen. Työantajapuolelle ehdotus ei kuitenkaan kelvannut.

”Moraalittomalta se tuntuu”

Postin noin kaksituhatta varhaisjakajaa siirtyi heinäkuussa Postin palkkalistoilta Postin uuden tytäryhtiön Posti Palvelut Oy:n palkkalistoille. Marraskuussa heitä uhkaa palkkatason romahdus, sillä tytäryhtiö on valinnut työantajaliitokseen Medialiittoon, jolloin varhaisjakelu siirtyy sen ja TEAMin solmiman työehtosopimuksen piiriin.

PAU:n Niemisen mielestä on aivan hullua, että lainsäädäntö mahdollistaa sellaisen normaalisitovan työehtosopimuksen tekemisen, joka alittaa yleissitovan työehtosopimuksen tason.

– Moni jakajakin on ihmetellyt, että voiko tämä olla laillista. Kyllähän se on, mutta moraalittomalta se tuntuu.

Postin syytä vielä harkita

Puura puolestaan korostaa sitä, että ammattiliitto ei pysty määrittelemään työnantajapuolen yritysjärjestelyjä eikä sitä, mihin työnantajaliittoon yritys järjestäytyy, tai järjestäytyykö ollenkaan.

– Varhaisjakelijoita koskevat muutokset johtuvat Postin tekemistä päätöksistä. Meillä ei ole sen asian kanssa ollut mitään tekemistä.

TEAM yrittää Puuran mukaan yhteistyössä PAU:n kanssa selvittää ja miettiä, miten varhaisjakajien asioita pystyttäisiin mahdollisimman hyvin hoitamaan.

Puuran mielestä Postin kannattaisi omalta osaltaan vielä harkita tarkoin, mitä tekee.

– Jos Posti haluaa, että siellä on osaavaa työvoimaa jatkossa, niin kannattaako silloin mennä palkanalennuksiin, hän kysyy.

Yötyö TEAM:lla ”halpaa”

Puura muistuttaa, että heidän tessinsä on ollut olemassa iät ajat.

– Ja jos sitä verrataan PAU:n tessiin, niin käytännössä PAU:n tessissä jotkut asiat, kuten yötyölisä, ovat paremmin, jotkut taas huonommin. TEAMilla puolestaan on esimerkiksi on lomaviikkoja enemmän.

TEAMilla on myös enemmän paikallista sopimista kuin PAU:lla. Paikallisesti sovitaan muun muassa lisäjakeluista. Tätä kautta tuntihinta voi Puuran mukaan olla hyvinkin vertailukelpoinen PAU:n kanssa.

Yötyökorvaus on PAU:lla 30 prosenttia, kun se TEAMilla on 65 senttiä tunnilta eli 6–7 prosenttia riippuen taulukkopalkan suuruudesta

Miksi TEAMin sopimuksessa yötyön tekeminen on niin paljon halvempaa kuin PAU:lla?

– Jakeluyrityksiä perustaneilla yksityisillä kustantajilla on toisenlainen kustannusrakenne kuin valtion yrityksellä. Meidän varhaisjakelussa ei alkujaan ollut yötyölisää, koska siellä tehtiin pelkkää yötyötä. Yötyö on näkynyt tuntihinnassa, vastaa TEAMin työehtosihteeri Marja Karmala.

Tässä on selvä ero PAU:hun, jonka väki on aina tehnyt sekä päivä- että yöjakelua.

– Meille yötyölisä tuli vasta muutama vuosi sitten, kun työehtosopimus mahdollisti myös päiväjakelun, Karmala sanoo.

Yleissitovasta normaalisitovaksi

Joidenkin Postin varhaisjakajien palkkoja on nostanut kaksi takuupalkkaosiota.

– Ensimmäinen muodostui 2000-luvun alkupuolella, kun Helsingin Sanomien omistama Leijonajakelut siirtyi Postille. Siksi puhutaan leijonatakuusta. Tuolloin lehtien jakelureitit pienenivät suurimmalla osalla, mutta heille taattiin vanha ansiotaso. PAU neuvotteli tämän silloin, Nieminen kertoo.

Näitä henkilöitä on varhaisjakelussa Niemisen mukaan enää hyvin vähän.

Toinen, nimeltään optimointitakuu tuli, kun Posti optimoi jakelureittejään vuosina 2009–2012.

– Silloin Posti otti käyttöön uudet järjestelmät ja ohjelmat, joilla he pystyivät suunnittelemaan reitit tehokkaammiksi.

Näitä jompaakumpaa takuurahaa saavia on noin 200 eli kymmenisen prosenttia. Optimitakuu oli määrältään muutamia kymmeniä euroja, leijonatakuu muutamia satoja euroja.

Leijonajakelun tavoin Postille siirtyi vuosituhannen alussa muuallakin maassa maakuntalehtien varhaisjakelua. Noin 700 varhaisjakelijan siirtymisestä Postin palkkalistoille oli se seuraus, että TEAMin alalle neuvottelema työehtosopimus ei enää ollutkaan yleissitova, vaan yleissitovuuden ”sai” PAU.

TEAMin sopimuksesta tuli normaalisitova. Silti ja siksi se on nyt voittamamassa yleissitovan sopimuksen työehtoshoppailun kautta.

