Lauluille utopiasta on taas tilausta

Agit Prop -yhtyeestä kertovaa dokumenttia esitetään kiertueluonteisesti syys-lokakuussa.

Dokumenttielokuva Lauluja Utopiasta oli Peter von Baghin pitkäaikainen haave. Hän halusi tehdä elokuvan suomalaisen poliittisen laululiikkeen kirkkaimmasta tähdestä Agit Prop -kvartetista. Von Bagh ehti aloittaa projektin haastattelemalla sen jäsenet kesällä 2014. Jouko Aaltonen on nyt ohjannut elokuvan valmiiksi.

– Elokuvan idea tuli Peter von Baghilta, hän oli suunnitellut sitä pitkään. Agit Prop oli myös suuressa roolissa dokumenttielokuvassani Kenen joukoissa seisot (2006). Yhtye oli meille tuttu.

– Kun Petteri kuoli, projekti jäi minulle. Käytin paljon aikaa materiaalin sulatteluun ja arkistomateriaalin etsimiseen. Viime kädessä leikkaaja Tuuli Kuittisen osuus oli tärkeä. Leikkausaika oli pitkä ja päädyimme aina vain pelkistetympään ja puhuttelevampaan muotoon. Meillä oli aikaa ja rauhaa tehdä elokuvaa, Jouko Aaltonen kertoo.

Siellä on paljon sellaista, joka kertoo keskinäisen solidaarisuuden, heikomman puolustamisen ja työväenliikkeen isoista arvoista.

Ennennäkemätöntä arkistomateriaalia

Lauluja Utopiasta on musiikkidokumentti neljästä äänestä, jotka soivat yhteen ainutlaatuisella tavalla. Agit Propista tuli poliittisen laulun johtava ryhmä Suomessa, ja sen suosio oli suuri myös maailmalla. Se täytti konserttisaleja ja stadioneita. Kun yhtyeen levy julkaistiin Länsi-Saksassa, kutsuttiin yhtyettä ”sosialistiseksi Abbaksi.”

Poliittista 1970-lukua seurasi 80- ja 90-lukujen hiljaiselo. Moni halusi unohtaa politiikan ja yhtyeen. Agit Prop ei kuitenkaan lopettanut. Vuosituhannen vaihteessa se palasi parrasvaloihin. Lauluille utopiasta oli ja on taas tilausta.

Elokuvassa Agit Propin jäsenet kertovat itse tarinansa. Lisäksi mukana on yhtyeen sovittajan ja säestäjän, ”viidennen jäsenen” Eero Ojasen ja toisen keskeisen säveltäjän Kaj Chydeniuksen haastattelut. Kokonaisuutta täydentää runsas ja ennennäkemätön arkistomateriaali, joka on kaivettu muun muassa DDR:n arkistoista.

Peter von Bagh ja Jouko Aaltonen ovat taltioineet Agit Propin esiintymisiä eri vuosikymmeninä.

– Erityisen hienoja herkkupaloja löytyi DDR:n arkistosta heti yhtyeen ensimmäiseltä Berliinin vierailulta. Niissä tuntuu ja tuoksuu niin taito, into, aate ja nuoruus.

Suuret arvot elävät yhä

Agit Propin merkitys on muuttunut vuosikymmenten aikana, mutta hämmästyttävää on, että yhtye on koko ajan jatkanut ja ollut suosittu 1990-lukua lukuun ottamatta. Se syntyi akuuttiin poliittiseen tarpeeseen ja ponnahti kansainvälisestikin suureen suosioon, ja saavutti musiikillisen suvereeniuden poliittisen laulun alueella.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kysyntä oli vähäisempää, mutta se jatkoi, kuin merkkinä jostakin. Osittain kyse on sukupolvi-ilmiöstä ja nostalgiasta, mutta nuoremmatkin polvet ovat löytäneet yhtyeen.

– Nyt osataan jo katsoa sen pitkää linjaa ja arvostus ylittää puolue- ja sukupolvirajat. Tuotannon joukossa on biisejä, joiden sanoituksia agitproppilaiset eivät enää allekirjoita. Sekin on muuttunut, että mitä merkitsee tunnustautua esimerkiksi kommunistiksi. Mutta siellä on paljon sellaista, joka kertoo keskinäisen solidaarisuuden, heikomman puolustamisen ja työväenliikkeen isoista arvoista.

Kantaa yli vuosikymmenten

Jouko Aaltosen mukaan elokuvan kuten myös Agit Propin tuotannon sisältö ja sanoma on juuri tämä pitkä linja, joka kertoo solidaarisuudesta sekä siitä, että on kamppailtava oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Elokuva kertoo myös ajan riennosta ja sukupolvien kapulan siirtämisestä eteenpäin.

– Olemme aikaan sidottuja ja oman aikamme vankeja, mutta silti on asioita jotka kantavat yli vuosikymmenten. Tarvitsemme solidaarisuutta, tasa-arvoa ja pyrkimyksen eteenpäin. Tarvitsemme utopioita – tarvitsemme lauluja utopioista ja lahjakkaita taiteilijoita jotka niitä laulavat.

Lauluja Utopiasta sai maailman ensi-iltansa Sodankylän elokuvajuhlilla täpötäydessä pääteltassa. Se esitettiin myös Ilokuva-festivaaleilla Mäntyharjulla elokuun alussa. Vastaanotto on ollut innostunutta.

Agit Prop – Lauluja utopiasta -elokuvan esittäminen alkaa Helsingissä 3.9. Kino Korjaamossa. Tarkemmat tiedot elokuvan Facebook-sivuilla .