Asiantuntijoille pahimmillaan jatkossa vain peruspalkka ilman lisiä.

Ammattiliitto Pron mukaan esitys uudeksi työaikalaiksi on niin epäonnistunut, että se vaarantaa syksyn työmarkkinakierroksen. Liitto pitää esitystä keskeiseltä sisällöltään liian tulkinnanvaraisena ja väittää sen olevan lisäksi ristiriidassa työturvallisuuslain kanssa.

– Pelkään pahoin, että tämä lakiesitys kaikessa epämääräisyydessään sabotoi syksyn neuvottelukierroksen jo ennen kuin neuvottelut ehtivät kunnolla edes alkaa, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen totesi perjantaina.

Hän jatkoi, että lakiesityksen epämääräinen soveltamisalaesitys saattaa osaltaan estää uusien työehtosopimusten allekirjoittamisen ennen lain hyväksymistä eduskunnassa. Lakiesityksestä ei sen tämän hetkisessä muodossa käy selkeästi ilmi esimerkiksi se, ketkä jäävät jatkossa kokonaan työaikalain ulkopuolelle.

Lausuntokierroksella ollut esitys jättää Pron mukaan oven auki sille, että asiantuntijat jäävät työaikalain ulkopuolelle. Tämä tarkoittaisi pahimmillaan sitä, että jatkossa asiantuntijoiden työaikaa ei enää seurattaisi. Tällöin asiantuntijatehtävissä toimiville maksettaisiin vain peruspalkka, eikä esimerkiksi ylitöistä tai ilta- ja yötöistä saisi enää korvauksia.

– Lakiesityksen epäselvyydet soveltamisalan osalta tarkoittavat esimerkiksi sitä, että työntekijällä ei välttämättä olisi enää oikeutta työaikasuojeluun. Tämä ei yksinkertaisesti käy. Työturvallisuuslaki edellyttää työajasta johtuvaa kuormituksen seurantaa, ei ole mitään perustelua sille miksei tämä koskisi asiantuntijatyötä myös jatkossa, Malinen toteaa.

Vain heikompi joustaa



Lakiesitys lisäisi joustoja työajan järjestelyyn. Ammattiliitto Pro suhtautuu positiivisesti joustojen lisäämiseen työelämässä. Uudistuksissa tulisi kuitenkin huomioida myös työntekijän tarve levolle ja palautumiselle.

– Työelämän muuttuessa myös lakeja tulee uudistaa. Mutta tässä lakiesityksessä vain heikompi osapuoli joustaa. Lakiesityksen joustojen hintana on valitettavasti työntekijöiden oikeuksien ja suojelun heikentäminen, Malinen toteaa.

– Pron kanta lakiesitykseen on yksiselitteinen: laki on palautettava valmisteluun. Tilanne, jossa laissa ei määritellä selkeästi soveltamisalaa ja joka on ristiriidassa työturvallisuuslain kanssa, on täysin kestämätön. Näin torsoksi jäänyttä esitystä ei pitäisi viedä eduskunnan käsittelyyn, Malinen tiivistää.