Jarmo Lintunen

”Hallitus helpottaa työttömien opiskelua ja korkeakoulutettujen muuntokoulutusta.”

Akava korostaa, että Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että panostamme työllisyyteen, koulutukseen sekä kilpailukyvyn ja kasvun turvaamiseen. Hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset edistävät osaltaan näitä tavoitteita.

– Akava on tyytyväinen, että hallitus helpottaa työttömien opiskelua ja korkeakoulutettujen muuntokoulutusta. Olisimme toivoneet lisää päätöksiä, jotka olisivat parantaneet työllisyyttä tehokkaammin, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Vaikka koulutuksen ja tutkimuksen leikkaukset ovat vaihtuneet panostuksiksi hallituskauden alun jälkeen, Akava olisi odottanut budjettiriihestä merkittävämpiä uusia investointeja koulutukseen ja tutkimukseen. Akava pitää kuitenkin hyvänä, että hallitus lisää TKI-toimintaan suunnattuja avustusvaltuuksia ja määrärahoja. Myönteistä oli myös merkittävä panostus luonnontieteiden ja matematiikan osaamiseen.

Yritystukien kokonaisuudistus on tervetullut

– Budjettiriihen päätös yritystukien kokonaisuudistuksesta on tervetullut. Linjaus vahvistaa tuottavuuden kasvun edellytyksiä. Uudistukset olisivat tosin voineet tulla voimaan ripeämmin, kommentoi Akavan johtaja Pekka Piispanen.

Akava on tyytyväinen verolinjauksiin, joiden avulla suomalaisten palkansaajien ostovoimaa turvataan.

– On hyvä, että veronkevennyksillä pyritään kompensoimaan palkansaajille kilpailukykysopimuksen sisältämiä sosiaaliturvamaksujen korotuksia. Hallitus on luvannut, ettei kenenkään verotus kiristy. Näyttää siltä, että tähän lupaukseen päästään lähes, vaikka ei täysin, Fjäder kommentoi.

Verojärjestelmän kehittämisessä tarvitaan selkeä suunta sekä ennustettavuutta. Hallituksen päätös rakentaa verotuksen tiekartta on tervetullut.

Suomessa erityisesti asiantuntijatasoisten tehtävien verotus on kansainvälisesti verrattuna kireätä. Väliaikaisiksi aiotuista solidaarisuusveroista tulisi päästä eroon tämänkin vuoksi.

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin käynnistää perhevapaauudistuksen valmistelu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

– Akava pitää hyvänä hallituksen päätöstä aloittaa laaja perhevapaauudistus. Uudistus on tarpeen erityisesti naisten työllisyyden parantamiseksi ja työelämän tasa-arvon lisäämiseksi. Tärkeää on, että uudistuksessa korostetaan työhön paluuta ja sen joustavoittamista. On hyvä, että uudistus tehdään yhdessä työmarkkinaosapuolten kesken, Piispanen sanoo.