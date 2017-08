Jussi Joentausta

Li Andersson: Budjettiriihen lopputulos on epäinhimillinen

Takuueläkkeen 15 euron korotus ei paikkaa aiempia leikkauksia. Vasemmistoliitto vaatii takuu- ja kansaneläkkeeseen aluksi 50 euroa lisää.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää torstaina päättyneen budjettiriihen lopputulosta epäinhimillisenä. Suunnanmuutosta pienituloisten aseman parantamiseksi ei tullut, kiky-sopimus on ”kokoomuksen märkä unelma” ja perhevapaauudistus leimattiin naisten asiaksi. Lisäksi paperittomien ihmisten auttamisesta tehdään rangaistavaa.

Kaivatut työllisyyttä ja osaamista tukevat uudistukset jäivät puolestaan tekemättä.

Andersson kommentoi budjettiesitystä Facebookissa.

Vasemmistoliiton pääviesti ennen budjettiriihtä oli pienituloisten aseman parantaminen. Nyt tiedetään, että se jäi tekemättä.

”Takuueläkkeen korotus 15 eurolla kuussa ei millään riitä paikkaamaan niitä pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia, jotka hallitus jo aikaisemmin on tehnyt”, Andersson kirjoittaa.

Hän muistuttaa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen ehdottaneen 50 euron korotusta takuueläkkeeseen.

”Edes tähän ei hallituksen tahto riittänyt.”

Aluksi 50 euroa



Vasemmistoliitto on vaatinut sekä takuueläkkeen että kansaneläkkeen korottamista 50 eurolla ja siitä edelleen asteittain ylöspäin

”Sama ongelma toistuu koulutuksen kohdalla: lisäpanostukset ovat kymmenien miljoonien luokkaa eli täysin riittämättömiä paikkaamaan jo tehtyjä puolen miljardin koulutusleikkauksia.”

Suomen sosiaali- ja terveys (Soste) muistutti aiemmin torstaina kansaneläke- ja kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotusten jäädyttämisen vuosina 2018–2019 koskevan muun muassa kansaneläkettä, työttömyysturvaa, perhe-eläkettä, rintamalisiä ja vammaistukia. Niiden ostovoima heikkenee kahden seuraavan vuoden aikana noin kolme prosenttia.

Kikystä veronalennusautomaatti



Hallitus käyttää ensi vuonna 270 miljoonaa euroa ansiotuloverokevennyksiin. Niillä paikataan kiky-sopimukseen sisältyvien palkanalennusten kielteisiä vaikutuksia ostovoimaan.

”Tästä syystä kiky-sopimus on kokoomuksen märkä unelma. Sen lisäksi, että sopimuksen kautta tehtiin valtava tulonsiirto työntekijöiltä yritysmaailmalle, tuli sopimuksesta veronalennusautomaatti. Hallitus ja valtio joutuvat maksamaan siitä, että työntekijöiden ostovoima ei laskisi, sen sijaan, että ostovoima turvattaisiin palkankorotusten kautta, mikä normaalisti on lähtökohta varsinkin talouden kasvaessa”, Andersson suomii.

Torso perhevapaauudistus



Hallitus ilmoitti torstaina uudistavansa perhevapaat jo tällä vaalikaudella. Anderssonilla on suuria epäilyksiä sen kunnianhimosta. Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan lähtökohta on se, että uudistus tehdään kustannusneutraalisti. Sinisten Sampo Terhon mukaan perheiden valinnanvapauteen ei puututa. Anderssonin mukaan tämä on tulkittavissa niin, ettei minkäänlaisia kiintiöitä tule.

”Näistä lähtökohdista perhevapaauudistus uhkaa jäädä torsoksi. Mitä suurempia tasa-arvovaikutuksia perhevapaajärjestelmällä halutaan saada aikaan, sitä enemmän se maksaa. Hallitus sanoo haluavansa edistää tasa-arvoa, mutta ei ole valmis maksamaan siitä mitään. Se siitä sitten.”

Anderssonia myös ärsytti pääministeri Juha Sipilän tapa sanoa, että uudistuksen valmistelusta vastaa “voimanaisten” kolmikko. Hänen mielestään sanavalinta vahvistaa kuvaa siitä, että yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen ja perhevapaat ovat “naisille” kuuluvia kysymyksiä.

”Nykyisestä kankeasta perhevapaajärjestelmästä kärsivät isosti myös isät, joilla ei ole mahdollisuutta olla kotona lasten ollessa pieniä”, Andersson toteaa ja korostaa, ettei tasa-arvon edistäminen ole mikään “naisten” vastuulla oleva pikkujuttu, vaan asia, joka koskettaa joka ikistä tämän yhteiskunnan jäsentä.

Paperittomien ihmisten majoittamisen kriminalisointia hän pitää ehkä sydämettömimpänä, mitä on politiikassa kuullut pitkään aikaan.

”Ovatko seuraavaksi vuorossa kodittomien auttajat?”