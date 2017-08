Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

EM-koripallo alkaa tänään Helsingissä. Maajoukkue on valmistautunut rikkonaisesti kotikisoihin.

Suomi järjestää nyt koripallon EM-kisat ensi kerran sitten vuoden 1967, jolloin Suomi ylsi kuudenneksi – yhä ylin sijoituksemme. Tänään torstaina Helsingissä alkavissa koitoksissa pelataan yksi neljästä kuuden maan EM-alkulohkosta, joista kustakin neljä parasta joukkuetta jatkaa pelejään Istanbulissa.

Helsingissä mittelevät Islanti, Kreikka, Puola, Ranska, Slovenia ja Suomi.

Suomella on edessään hankala muttei aivan ylivoimainen tehtävä. Kahdella voitolla Suomi menisi varmasti jatkoon.

Suomen koripallo on seilannut aallonharjalla useita vuosia.

Haparoiva kesä

Suomen koripallo on seilannut aallonharjalla useita vuosia – nousun tunnisti jo paljon ennen vuoden 2011 Liettuan EM-kisoja. Etenkin 2013 EM-kisoissa Sloveniassa Suomen jälki oli hurjaa. Mutta tällä hetkellä ollaan kiistatta epävarmassa tilanteessa, johon löytynee monenlaista syytä ja selitystä.

Kesän liki kymmenen harjoituspeliä Italiassa, Venäjällä, Tshekissä ja Suomessa toi yllättäen vain yhden voiton: Suomi–Turkki 93–88. Otteet ailahtelevat liian rajusti. Se näkyi paljaana viime perjantain viimeisessä harjoituspelissäkin, kun Helsingissä tuli Venäjältä takkiin 91–100.

Keskeisen pelinrakentajan Petteri Koposen poissaolo kesällä totta kai yksipuolisti pelikirjaa. Mutta ei ”Kenraalin” käsivamma yksin ole voinut laiskistaa Susijengin lujaksi mainostettua puolustusta, joka vielä Venäjä-pelissä vaikutti toistuvasti pehmeältä. Aivan kuin emmittiin imeytyä vastustajan iholle, terrierinleuat olivat kohmeessa.

Vakautta läpi pelin

Suomea vastaan on kesän peleissä tehty keskimäärin yli 90 pistettä, ja siinä on parikymmentä pistettä liikaa. Luvut ovat karuja – mutta mistä ne kertovat?

Ongelmana on pitää intensiteetti korkeana koko 40 minuutin ajan. Joukkue pelaa aaltoillen. Se on tarkoittanut nätisti rullaavia vauhti- ja heittohetkiä, joiden saldo on sitten hetkessä mitätöitynyt käsittämättömin uinahduksin. Kuuluisa hyvänolontunne on läpäissyt rivit.

Ei voine uskoa, että juttu kiikastaisi pelaajien kuntopohjasta. Kukin heistä pelasi viime kauden oivallisissa sarjoissa ja kesäleiritys oli riittoisaa. Nähtäväksi jää, löytyykö vaadittava voiman ja herkkyyden yhdistelmä EM-peleihin mennessä. On jo kiire.

Jos Koposen käden hermovamma hellittää täysin, joukkue saattaa rentoutua ja löytää äkkiäkin itseluottamuksensa. Hänen ”varamiehensä” Teemu Rannikko on edelleen varma, muttei 37-vuotiaana enää entisenlainen jonglööri. Johtohahmona Rannikko on yhä ääritärkeä joukkueelle.

Venäjä-matsissa 20-vuotias NBA-sankarimme Lauri Markkanen osoitti 23 peliminuutissaan (26 pistettä, 4 levypalloa), että hänestä ei homma kiikasta: liike on nopeaa ja yllättävää, heitto kaunista. Korin alla painivat varmasti hyvin myös konkarit Gerald Lee Jr. ja Tuukka Kotti.

Vantterat vastustajat

Suomelle ei herunut yhtään helppoa vastustajaa. Torstain avauspelin Ranska on maanosan huippuryhmiä, Puola ja Kreikka lähes samaa tasoa, eikä Slovenia yhtenä Jugoslavian seuraajamaista ole ikinä vaaraton. Jonkin niistä maista täytyisi kaatua. Etukäteen vain Islannin voi katsoa kevyehköksi.

Ranskalla on tukku kovia pelureita. Kreikan kuumin NBA-nimi, nigerialaistaustainen Giannis Antetokounmpo jää terveyssyistä syrjään, mutta tällä ”The Greek Freakilla” on tasokkaita korvaajia.

Kuuma viikko

Lipunmyynti on vetänyt hyvin. Hartwall Arenan kapasiteettia on nostettu 12 979 paikkaan, ja halli täyttynee viimeistä sijaa myöten ainakin Suomen ennakkoon myydyimmissä peleissä Ranskaa ja Sloveniaa vastaan.

Susijengin koitokset esitetään suorina lähetyksinä Ylen TV2:ssa. Koripallo on kuitenkin nautittavinta paikan päällä nähtynä, joten mars mars halliin! Hinnatkaan eivät ole yhtä tolkutonta tasoa kuin jääkiekon MM-kisoissa.

