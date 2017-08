IPS/Luis Baños

Venezuelan öljyvirta tyrehtyi, takapakkia Yhdysvaltain-suhteissa.

Kuuban talous piristyi hiukan alkuvuodesta, mutta Venezuelan kriisi ja uusi jäähtyminen Yhdysvaltain-suhteissa synkistävät tulevaisuutta.

Vuonna 2016 Kuuban kansantuote kutistui 0,9 prosenttia, mutta kuluvan vuoden alkupuolisko näytti reilun prosentin kasvua. Suotuisaa kehitystä on tapahtunut muun muassa matkailussa, rakennusalalla ja sokeriruo’on tuotannossa.

Kansalaiset kuitenkin valittavat edelleen ostovoimansa heikkoutta, julkisen liikenteen puutteita sekä terveyspalvelujen huonontumista.

Vaikka alkuvuoden tulos on lupaava, jatko on epävarma eikä talouslamaa voi vielä julistaa päättyneeksi, Kolumbian Calissa professorina toimiva kuubalainen taloustieteilijä Pavel Vidal arvioi.

”Rakennusala, matkailu ja Kuuban tärkeimmän yhteistyökumppanin, Venezuelan, kehitys ratkaisevat”, Vidal sanoo.

Öljyä muista lähteistä

Kuuba aikoo kasvattaa tänä vuonna turistien määrän yli neljään miljoonaan, mutta se voi jäädä haaveeksi, kun Yhdysvallat alkaa syyskuussa rajoittaa uudelleen matkailua saarelle. Presidentti Barack Obaman kaudella alkanut suhteiden suojasää jäi lyhyeksi.

Asiantuntijat eivät halua rinnastaa Kuuban nykyistä tilannetta Euroopan sosialismin romahdusta seuranneeseen lamaan 1990-luvulla. Tuolloin Kuuba oli saanut kaiken tarvitsemansa öljyn edullisesti Neuvostoliitosta, joten toimitusten loppumisesta seurasi energiapula ja sähkökatkoista tuli osa arkea.

Toistaiseksi sähkönjakelussa ei ole ollut ongelmia, koska Kuuba tuottaa nyt itse puolet tarvitsemastaan polttoaineesta, taloustieteilijä Omar Everleny Pérez Villanueva sanoo. ”Lisäksi meneillään on vahva sijoitusbuumi uusiutuviin energianlähteisiin.”

Hän myöntää, että Venezuelan kriisi on vaikuttanut Kuuban öljyntuontiin, mutta polttonesteitä hankitaan muualtakin: Venäjältä, Angolasta, Algeriasta ja Karibian alueelta.

Kuuban virallisten tiedostusvälineiden mukaan Venezuelan öljyn tuonnin väheneminen aiheutti maalle viime vuonna lähes 100 miljoonan dollarin lisäkulut, mikä kasvatti vaihtotaseen vajeen yli 400 miljoonaan dollariin (dollari on 0,84 euroa).

Byrokratia hirvittää sijoittajia

Kiina nousi viime vuonna Venezuelan ohi Kuuban suurimmaksi kauppakumppaniksi.

Villanuevan mukaan Kuuba on pitänyt lupauksensa ulkomaisten velkojen maksusta, mikä on parantanut sijoittajien luottamusta maahan. Rahaa on kuitenkin tullut vain murto-osa siitä, mitä tarvittaisiin.

Kuuba on asettanut tavoitteekseen kuuden prosentin talouskasvun ja laskee sen vaativan 2,5 miljardia dollaria ulkomaisia sijoituksia vuodessa.

Takaiskuihin kuuluu myös Kuuban tärkeimmän vientituotteen, nikkelin, kysynnän aleneminen ja hinnan lasku maailmalla. Lisäksi viimeinen sokeriruokosato jäi odotettua pienemmäksi.

Ulkoiset vastoinkäymiset eivät selitä kaikkia Kuuban ongelmia. Talouden jäykkyys ja byrokraattisuus pitävät osan sijoittajista loitolla, asiantuntijat muistuttavat.

Talouteen luvatut uudistukset ovat hidastuneet. Pienyrittäjyys sallittiin tietyillä aloilla vuonna 2010 mutta nyt lupien myöntäminen on jäädytetty. Omaan laskuunsa työskenteleviä on noin puoli miljoonaa Kuuban 11,2 miljoonasta asukkaasta.

