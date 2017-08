Sirpa Koskinen

Naiset aikailevat miehiä pidempään oman yrityksen perustamista ja epäilevät suotta omia kykyjään. Myös työllistämiskynnys on korkeampi kuin miehillä.

Naisyrittäjyyden esteitä ja myyttejä kartoitettiin tiistaina Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien, Keskuskauppakamarin ja Perheyritysten liiton tilaisuudessa.

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan vain kolmannes kaikista yrittäjistä on naisia. Naisen omistama yritys työllistää yleensä vain hänet itsensä. Toisinaan työtä on kuitenkin niin paljon, että yksin ei ehdi kaikkea tehdä. Työntekijän palkkaaminen on kuitenkin iso riski. Näin on etenkin kampaamoissa ja terveyspalveluissa, joissa myydään käsin tehtävää työtä.

Yhä useammin naisyrittäjä toimii verkostomaisesti eli ostaa palveluja muilta yrittäjiltä sen sijaan, että palkkaisi työntekijän.

Perhevapaiden uudistamisella on keskustelun mukaan kiire, jotta vanhemmuudesta aiheutuvat kulut saadaan tasattua ja jotta työpaikkoja aukenisi naisille. Elinkeinoelämän keskusliiton viestintäjohtaja Jenni Järvelä muistutti työmarkkinajärjestöjen yhteisestä avauksesta, jonka mukaan perhevapaat jaettaisiin tasan vanhempien kesken.

ILMOITUS

– Joskus ei muu auta kuin pakko, totesi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Terveys- ja sosiaalipalveluja

– Naisyrittäjät pitävät tärkeämpänä toteuttaa itseään kuin miehet, totesi yrittäjä ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Carita Orlando.

Tämä kenties selittää, miksi 70 prosenttia terveys- ja sosiaalipalveluyrityksistä on naisten omistuksessa. Teollisuudessa naisyrittäjien osuus on vain 22 prosenttia.

Naisten kunnianhimo tulisi Kauppakamarin Linnainmaan mukaan saada korkeammaksi. Hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että naisyrittäjiä riittää terveys- ja sosiaalipalveluissa.

– Täytyy pitää huolta, että meillä on naisia opiskelemassa terveysteknologiaa. Olisi sääli, jos naisten osaaminen näissä innovaatioissa jäisi käyttämättä.

Sukupolvenvaihdoksia tarvitaan

Suomessa on kaikkiaan noin 283 000 yritystä. Niistä yhden hengen yrityksiä on liki 180 000.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan työnantajayritysten määrä on laskenut. Vuonna 2013 työnantajayrityksiä oli yli 91 000, toissavuonna reilut 85 000.

Uusia yrittäjiä tarvittaisiin, jotta työpaikat pysyisivät ja jotta niitä syntyisi lisää.

Suomen Yrittäjien Orlando toivoi lisää sukupolvenvaihdoksia.

– Monelle on vaikeaa saattaa oma yritys myyntikuntoon. Se on kuitenkin keino saada korvaus siitä, että on vuosia tyytynyt pieneen tulotasoon.

Naisyrittäjien tulot ovat Yrittäjien selvityksen mukaan selvästi miehiä pienemmät. 58 prosenttia naisista sai yrittäjätuloa alle 2 000 euroa kuukaudessa.

Linnainmaan mukaan naiset aliarvioivat osaamistaan ja hinnoittelevat palvelunsa liian halvoiksi.

Lue lisää: Suomen Yrittäjien kysely yksinyrittämisestä