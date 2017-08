Rauli ”Badding” Somerjoki (1947 – 1987) teki lyhyen uransa aikana monta ikimuistoista levytystä, joihin Suomen kevyttä musiikkia rakastava kansa on yhä mieltynyt. Baddingin biiseissä on menoa ja meininkiä (Fiilaten ja höyläten, Bensaa suonissa) kuin myös selvästikin jotain oleellista tavoittavaa romanttista poltetta ja kaihon lumoa (Ikkunaprinsessa, Paratiisi, Tähdet, tähdet).

Peter von Baghin käsikirjoittama ja ohjaama puolituntinen henkilökuva Lähikuvassa Rauli Badding Somerjoki (1983, haastattelu on tehty 1981) päästää rennon oloisen ja sympaattisen laulajan ääneen omana itsenään. Haastattelun lomassa saadaan otteita maestron persoonallisesta laulu- ja lavaesiintymistyylistä.

Markku Pölösen käsikirjoittama ja hänen sekä Heikki Metsämäen käsikirjoittama Badding (2000) on eloisa muotokuva Someron pojasta. Kyseessä ei ole varsinainen elämäkertafilmi, vaan paremminkin oivaltava tulkinta nimihenkilöstä sekä ihmisenä että nuorisoidolina.

Motto on osuva: ”Tämä ei ole totta, ei valhetta. Tämä on satu”. Kuten kunnon saduissa, myös Baddingissa on opetus, miksei useampikin. Eräs sellainen liittyy ihmisen hyväksikäyttöön.

Tarinassa on yhdistelty vivahteikkaasti eri aikatasoilla liikkuvaa juonielokuvaa, fantasianomaisia näkymiä sekä kuvan ulkopuolista kertojanääntä. Pohjalla oleva tie-elokuvan rakenne syventää tarinan koskettavaksi odysseiaksi.

Heti alku on vahva. Badding on ajautunut kriisiin, vastapäätä istuu sosiaalityöntekijä. Hänelle miehemme valittaa ihmisarkuuttaan ja esiintymiskyvyttömyyttään.

Pääosassa Janne Reinikainen on imaissut myös lantionsa seutuville aidon Badding-kosketuksen, hän kiertää vaivatta mekaanisen näköispatsastelun. Hyvä on myös Peter Franzen roudarina, jonka pinnan vanha kamu pistää vuosien varrella monta kertaa koetukselle. Kaksikon rinnalla on tärkeä paikka Marilla (Karoliina Blackburn). Baddingin äitiä esittää Vappu Jurkka.

