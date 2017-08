Patrik Lindström

Teollisuusliitto päätti pari viikkoa sitten työnseisauksesta Delta Autossa Pirkanmaalla. Pitkäaikaiset ongelmat työnantajan kanssa ovat edelleen ratkaisematta.

Jatkuvatko työtaistelut, Teollisuusliiton liittosihteeri Turja Lehtonen?

– Tällä viikolla teemme lisäpäätöksiä. Edessä voi olla uusia työtaistelutoimia, joissa Delta Auton työt tulevat pysähtymään tai ainakin vaikeutumaan monen automerkin toimipisteissä.

– Toimenpiteet ajoittuvat sillä tavalla, että uudet toimet alkavat portaittain ensi viikon alusta eteenpäin. Jos neuvottelut eivät etene, toimet laajenevat.

Mistä yrityksessä riidellään?

ILMOITUS

– Ongelmat alkoivat vuonna 2015, jolloin Delta Auto leikkasi yksipuolisella päätöksellä työntekijöiden ansioista lomarahaa vastaavan summan.

– Sen jälkeen siellä on ollut työsuhderiitoja, joissa ihmisten työsuhteita on purettu ja jopa luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja on irtisanottu. Nämä asiat veimme oikeuteen.

Miten oikeudessa kävi?

– Niistä on olemassa meille myönteinen käräjäoikeuden tuomio, mutta työnantajat ovat valittaneet päätöksistä hoviin.

– Uudempi ongelma on keväällä yrityksessä tehty päätös, jonka mukaan kaikissa yrityksen huoltopisteissä siirrytään ns. palvelumestarimalliin.

Mitä palvelumestari tekee?

– Normaalisti työnjohtaja on ottanut asiakkaalta työn vastaan, antanut sen asentajalle, joka on palauttanut paperit työnjohtajalle. Tämä on kertonut asiakkaalle, mitä vikaa autossa on ollut.

– Palvelumestarimallissa työnjohtajavaihe poistuu kokonaan. Mestari tekee kaikki hänenkin työnsä ja yrittää hoitaa siinä välissä myös lisämarkkinointia.

– Palvelumestarimalli on meille ihan ok, mutta se ei ole ok, että kaikkien asentajien työsuhteet pitää ensin irtisanoa.

Miksi asentajat irtisanotaan?

– Siksi, että uudella työsopimuksella takaisin otettavilla työntekijöillä on kaksi palkkaluokkaa pienempi palkka.

– Emme voi hyväksyä, että myös pekkaset eli työajan lyhennysvapaat häviävät tässä yhteydessä. Samalla myös kaikki aikaisempina vuosina saadut henkilökohtaiset lisät ja korotukset poistuvat.