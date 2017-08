Lehtikuva/Seppo Samuli

Suomen talous kasvaa hyvää vauhtia, mutta pessimistisimmissä arvioissa kasvu tyssää parin vuoden kuluttua. Samaa arvelee STTK:n pääekonomisti Ralf Sund.

Nykyisillä eväillä selvitään yksi tai kaksi vuotta. Parin vuoden pyrähdys ei riitä, koska meillä on muun muassa ikääntymisestä johtuvia pidemmän aikavälin ongelmia, Sund sanoo.

Hänen mukaansa työllisyysasteen pitäisi nousta 75–78 prosenttiin, jotta talous pysyisi raiteilla.

– Meillä on monta tekijää, jotka jeesaisivat pitämään kasvua käynnissä, Sund huomauttaa.

Palaset pitäisi saada loksahtamaan paikoilleen, jotta hyvin käynnistynyt kasvu jatkuisi. Sund mainitsee perhevapaauudistuksen, maahanmuuttajien kotouttamisen ja muuntokoulutuksen.

Moni kilpailutekijä on Suomessa hänen mukaansa kunnossa. Yleistä turvallisuutta pitää kuitenkin vaalia ja vähäistäkin korruptiota karsia. Ainoan ison miinuksen Sund antaisi hallitukselle koulutusleikkauksista.

– Tutkimuksen, tuotekehittelyn ja koulutuksen panostukset ovat aika vaatimattomia. Ne pitäisi aloittaa nyt, jos aiomme olla kolmen vuoden kuluttua iskukunnossa.

Kotimaisen kulutuksen Sund uskoo pysyvän kunnossa.

– Palkansaajajärjestöt hakevat kasvun ja oikeudenmukaisuuden kannalta riittävät palkkaratkaisut.

Muuntokoulutuksesta avain



Sund sanoo, että yksi keskeisistä tekijöistä on työvoiman tarjonta ja etenkin syrjäytymisuhassa olevien työmarkkinakelpoisuuden palauttaminen.

– Työmarkkinoilta on suistumassa pois väkeä ilman omaa syytään.

Kysymys on siitä, että heidän osaamisensa ei vastaa työelämän tarpeita. Tarvittaisiin laajamittaista osaamisen päivittämistä. Sellaisia toimenpiteitä meillä ei ole putkessa.

Työministeri Jari Lindströmin (uv.) esitys muuntokoulutuksesta on Sundin mukaan tervetullut, kunhan siihen saadaan budjettineuvotteluissa rahaakin. Näillä näkymin muuntokoulutusta tarjotaan alkuun rakennusalalle.

– On järkevää hyödyntää alaa vaihtavan tai työttömän osaaminen ja rakentaa siihen päälle räätälöity koulutus. Tähän pitäisi lisätä määrärahoja. Tässä on kiire. Työelämän muutokset ovat nopeita.

Sund huomauttaa, että Suomi on ollut hyvä toimintaympäristö teollisuudelle. Siitä kannattaa hänen mukaansa pitää kiinni vastedeskin, sillä hyvä osaamispohja houkuttelee sijoittajia ja uusia yrityksiä.

– Työpaikkoja tulee, kun yritykset tietävät, että siellä on timmiä jengiä, sähköä tulee eikä maanjäristyksiä ole. Tällä tavaratuotannon osaamisella, suunnittelulla ja ideoinnilla pitäisi houkutella sijoittajia Suomeen. Yleensä kilpailuetua on siinä, missä on ollut aikaisemminkin hyvä.

Muuttohaluttomuus ongelma?



Viime viikolla kasvun esteiksi todettiin osaamisvaje ja muuttohaluttomuus, kun selvitysmies Esko Aho esitti tilannekatsauksen Lounais-Suomen äkillisestä positiivisesta rakennemuutoksesta.

Sundin mukaan ihmiset haluavat ennen muuta turvallisuutta, varmuutta työpaikoista ja sitten asuntoja.

– Työn perässä ei ole helppoa muuttaa. Kukaan ei halua sätkynukkena toiselle paikkakunnalle muutamaksi vuodeksi, vaan perheet haluavat vakautta, Sund sanoo.