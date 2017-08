Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Oikeisto–vasemmisto -akseli ei puhuttele alle nelikymppisiä. Arvot ja ideat ratkaisevat.

Helsingin Sanomien maanantaina julkaisema gallupvahvistaa vihreiden nousseen maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Tosin etumatka seuraavina oleviin SDP:hen ja keskustaan on vain 0,2 prosenttia eli mahtuu virhemarginaaliin, mutta Ylen toissa viikolla julkaisemassa mittauksessa järjestys oli sama.

HS-gallupissa vihreiden kannatus oli 17,5 prosenttia, demarien ja keskustan 17,3. Kokoomus on tässäkin mittauksessa suurin puolue ainoana, joka ylittää 20 prosentin rajan.

Vihreiden kannatus on tämän vuoden HS-gallupeissa noussut yli viisi prosenttiyksikköä.

Tutkimuksen mukaan vasemmisto vuotaa vihreisiin. Kuntavaaleissa vasemmistoliittoa äänestäneistä äänestäisi nyt 15 prosenttia vihreitä, SDP:tä äänestäneistä 12 prosenttia. Tutkimuksen tehneen Kantar TNS:n johtajan Sakari Nurmelan mukaan vihreiden nousua ei kuitenkaan selitä vain siirtymät muista puolueista, vaan puolueen yleinen hyvä mielikuva.

”Uusi poliittinen keskusta”



Turun yliopiston Poliittiset kuplat -hankkeen tekemässä kyselyssä vihreät on toiseksi tärkein puolue useimmille.

”Vihreät ovat onnistuneet jopa eurooppalaisittain poikkeuksellisella tavalla nostamaan itsensä uudenlaiseksi liberaaliksi yleispuolueeksi. Puolueesta on tullut uusi poliittinen keskusta”, hankkeen johtaja Arttu Saarinen kommentoi Ylen vastaavaa tutkimusta toissa viikolla.

”Vihreiden merkittävä vahvuus on sen poliittinen sitoutumattomuus perinteisellä oikeisto-vasemmisto –akselilla. Samalla kun luokkapohjainen äänestämisen osuus on vähentynyt ja vasemmistolla on tutkimustemme mukaan edelleen vahvat verkostoyhteydet työntekijäjärjestöihin, puolueesta on tullut kansalaisille yhä houkuttelevampi vaihtoehto”, Saarinen jatkoi.

Kantar TNS:n Nurmelan mukaan alle nelikymppisille äänestäjille tärkeitä ovat arvot, ratkaisut ja hyvät ideat.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vertaili 17.8.puolueensa ja vihreiden puhetapaa:

– Puhumme lukujen tasolla pikkutarkastikin siitä, miten haluamme lisätä taloudellista tasa-arvoa. Vihreät kertovat enemmän arvopuhetasolla, millaista politiikkaa he haluavat tehdä. Ehkä se on ollut helpompi keino saada näkyvyyttä ja kannatusta.

Vasemmistoliitto persujen edellä



Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kommentoi HS:ssä puolueensa nousua vertaamalla sitä alamäessä olevaan SDP:hen:

– On konservatiivista, säilyttävää politiikkaa, on liberaalia uudistavaa politiikkaa. On tulevaisuuteen katsovaa visioivaa politiikka ja paluuta sellaiseen, mitä ei tänä päivänä ole.

Vasemmistoliiton kannatus uudessa HS-gallupissa oli 8,4 prosenttia. Puolue ohitti perussuomalaiset Helsingin Sanomien kesäkuun gallupissa ja on säilyttänyt johtonsa, vaikka ero kutistui. Perussuomalaisille mitattiin nyt tasan 7 prosenttia ja siitä irronneille sinisille 1,7 prosenttia. Sinisten kannatus on enemmän kuin puolittunut edellisestä mittauksesta.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina 17.–18. elokuuta, joten Turun puukotukset ja niistä alkanut keskustelu ei näy tuloksissa.