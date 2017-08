Lehtikuva/Mikko Stig

Sateinen kesä vei monelta nuorelta työkokemukset ja ansiot.

Palkansaajakeskusjärjestöjen Kesäduunari-infoon tulleiden yhteydenottojen mukaan nollatuntisopimusten määrä kesätöissä on kasvanut selvästi tänä kesänä. Joka viides infoon yhteydessä ollut kesätyöntekijä on työskennellyt nollatuntisopimuksella. Määrä on kasvanut huomattavasti viime kesästä, jolloin harvempi kuin joka kymmenes palveluun soittaneista oli allekirjoittanut nollatuntisopimuksen.

– Nollatuntisopimusten määrän kasvu on hälyttävää. Nollatuntisopimukset aiheuttavat kohtuuttomasti haittaa nuorelle, joka on valmistautunut tekemään työtä koko kesän ja luonnollisesti odottaa myös saavansa palkan tuolta ajalta, Kesäduunari-infon neuvoja Sari-Anne Salminen sanoo.

– Koska sateisen kesän vuoksi tunteja ei ole ollut lupaillun mukaisesti, monelta on jäänyt arvokas työkokemus ja suunnitellut kesätyötulot saamatta.

Moni ei tiedä sopimustaan



Salmisen mukaan kymmenet palveluun yhteydessä olleista kesätyöntekijöistä eivät tienneet, oliko heidän työsopimuksensa ns. nollatuntisopimus.

– Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Siihen on kirjattava luvattu tuntimäärä, Salminen neuvoo.

Kesäduunari-infoon on kesän aikana tullut suunnilleen saman verran yhteydenottoja kuin viime kesänä. Niistä joka toinen käsitteli palkkaa. Varsinkin lisien maksu on askarruttanut kesätyöntekijöitä.

– Joissain tapauksissa on röyhkeästi sanottu suoraan työntekijöille, että ”kesätyöntekijöille ei kuuluu maksaa mitään lisiä”. Sunnuntailisät ja ylityölisät ovat kuitenkin lakiin kirjattu, ja lauantailisät ja iltalisät löytyvät työehtosopimuksista.

Neuvontaa vielä tämä viikko



Palvelun lakimies Sari-Anne Salminen painottaa, että kesätyö ei ole mikään erillinen työsuhteen muoto vaan kyse on määräaikaisesta työsuhteesta.

– Sillä ei ole väliä, että työtä tehdään kesällä ja työntekijä on yleensä nuori.

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan tarjoama maksuton Kesäduunari-info palvelee 31. elokuuta asti.

Kysymyksiin vastataan kello 9–15. Neuvoja voi kysellä numerosta 0800 179 279 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä.

Osoitteeseen www.kesaduunari.fion koottu kesätyöntekijöille tärkeää työelämätietoa. Sivuston kautta on mahdollista lähettää kysymys kesäduunarineuvojalle ja sieltä löytyy chat-ikkuna, jonka kautta voi lähettää kysymyksiä. Kesäduunari-info palvelee myös Facebookissa ja Twitterissä.