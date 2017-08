Lehtikuva/Markku Ulander

Heinäkuun 18:ntena 1917 hyväksyttiin valtalaki, jossa eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi. Vain ulkopolitiikka ja sotilaskysymykset jäivät Venäjän hallintoon. Lopullinen valta eduskunnalle otettiin 15.11.1917. Kahdeksan tunnin työaikalaki hyväksyttiin 27.11.1917.

Työelämä oli sata vuotta sitten erilainen kuin nyt. Oli höyry- ja bensiinimoottoreita ja muitakin mukavuuksia, mutta enimmäkseen työt tehtiin käsin. Hevoset olivat yleisiä maaseudulla, kun aloitin koulun 1946.

Kehitys on kehittynyt huimaa vauhtia. Digi- ja robottitekniikka tekee työt ilmaiseksi nopeasti ja oikein. Hevoset ovat vain huvin vuoksi. Heinätyöt työllistivät ennen paljon ihmisiä: teollisuustyöläiset tulivat lomillaan heinätöihin, mutta nyt yksi ihminen pyörittää koneella heinäpallot pellolle. Yksi ihminen tekee myös metsätyöt, kaataa, karsii, katkoo. Kauppakeskuksissa on ollut paljon kassoja, mutta nyt me voimme itse hoitaa tämänkin homman.

”700 euroa kuukaudessa kaikille, ja ylimenevältä osalta 50 prosentin vero.”

Kahdeksan tunnin työaikalaki on kuitenkin säilynyt sata vuotta, ainoastaan kuusipäiväinen työviikko on muutettu viisipäiväiseksi (1970 luvulla). Koneet eivät tarvitse palkkaa eivätkä lomia, ne eivät tee lapsia eivätkä maksa veroja!

Hallitus syyttää työttömiä laiskoiksi. Hallitus ei itse osaa hoitaa valtiontaloutta. Antavat ilmaiseksi valtion omaisuuden, valtion rautatiet ja terveydenhuollon ylikansallisille yrityksille.

ILMOITUS

Missä olet työväenliike, kun oikeisto myy Suomen? Otetaan käyttöön kuuden tunnin työaikalaki kaikille. Silloin lapset ovat sopivasti kotona ja sopivasti ammatti-ihmisten hoidossa, ei tarvita koululaisille iltapäivähoitoja, ja meidät vanhatkin hoidetaan kunnolla. Työttömyys vähenee, ja ylitöitä ei tarvita, kun on 12-tuntisia työpäiviä, jotka kaksi ihmistä tekee 6+6 tai vuorotyönä 4×6.

Työläiset itkevät, että palkat pienenevät – eivät tietenkään pienene, kun tämä on kaikille.

Työvoimatoimiston nettisivuilla työnantaja ja työntekijä kohtaavat, ja työnantaja ilmoittaa, mitä töitä on tarjolla ja työntekijä koulutuksensa ja työuransa. Työmarkkinajärjestöt sopivat palkat, ja työnantajan ei tarvitse käyttää aikaansa ylimääräiseen.

Nyt tarvitaan perustulo. En halua esittää summaa, mutta jos kuitenkin: 700 euroa kuukaudessa kaikille, ja ylimenevältä osalta peritään 50 prosentin vero kaikilta, myös osaketuloista. Ihmisille jää vapaa-aikaa, tyytyväisyyttä ja iloa!

Siiri Määttä

Kajaani