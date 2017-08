Lehtikuva/Jussi Nukari

Liitto haluaa myös perhevapaauudistuksen käyntiin.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mukaan ostovoiman kehitys on turvattava ensi vuonna sekä verokevennysten että palkankorotusten avulla. Budjettiriihestä toivotaan myös vauhtia perhevapaauudistuksen ripeälle käynnistämiselle.

– Kilpailukykysopimuksessa sovittu työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksun korotus on kiristämässä palkansaajien verotusta ensi vuonna. Se on kompensoitava tuloveron kevennyksellä, jonka suuruus voisi olla 200–300 miljoonaa euroa ja se on kohdennettava pieni- ja keskituloisille, viestittää Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo budjettiriiheen, joka pidetään ensi viikon keskiviikkona ja torstaina.

Tehy myös yhtyy STTK:n aiemmin tällä viikolla esittämään näkemykseen, että kevennyksistä aiheutuvat kustannukset on kompensoitava täysimääräisinä kunnille.

Liiton mukaan takana on pitkä jakso maltillisia palkkaratkaisuja ja jopa heikennyksiä, joita on tehty talouden vahvistamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tulevalle liittokierrokselle lähdetään nyt tilanteessa, jossa talousnäkymät ovat pitkästä aikaa kirkastuneet ja kasvu ja työllisyyskehitys ennakoitua paremmat.

– Ostovoiman parantamisessa on verokevennysten lisäksi selkeä tarve myös palkankorotuksille, sanoo Vesivalo.

Perhevapaat uudistettava



Tehy kiirehtii myös perhevapaauudistuksen edistämistä ja toivoo, että asia etenee budjettiriihessä. Miehet käyttävät Suomessa vanhempainvapaapäivistä alle 10 prosenttia, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava isien osuus on noin neljännes. Tilanne on jämähtänyt paikalleen eikä perhevapaiden tasaisemmassa jakamisessa ei ole edistytty.

– Keväällä hallituksen puoliväliriihessä asia haudattiin, mutta perhevapaauudistus edistäisi naisten työllisyyttä, parantaisi työmarkkina-asemaa ja lisäisi isien osuutta lasten arjessa ja perhe-elämässä. Sen aika on nyt, Vesivalo sanoo.

Tehyn keväällä teettämän Työelämän tasa-arvon tulevaisuus –kyselyn mukaan etenkin nuorilla miehillä on yllättävänkin myönteisiä näkemyksiä perhevapaista. Alle 30-vuotiaista toistaiseksi lapsettomista miehistä yli puolet (58 %) pitää vähintään todennäköisenä, että voisi käyttää perhevapaita yhtä paljon kuin äiti, jos tämä olisi taloudellisesti mahdollista.