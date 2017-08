Lehtikuva/Roni Lehti

Suomen Pakolaisapu on huolestunut lisääntyneestä vastakkainasettelusta ja maahanmuuttajataustaisiin kohdistuneesta uhkailusta ja väkivallasta. Järjestö pitää Turun viime perjantain tapahtumia tuomittavana tragediana ja hirvittävänä tekona, jotka ymmärrettävästi herättävät vahvoja tunteita.

– Terrorismin päätavoitteena on lietsoa pelkoa ja vastakkainasettelua. Pidämme tärkeänä, että tämän ei anneta tapahtua Suomessa Turun tapahtumien seurauksena. Kaikilla on maassamme sama oikeus turvallisuuteen, sanoo Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

Lehtinen painottaa, että turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat usein vainon, väkivallan ja terroritekojen uhreja, eivät tekijöitä. Pienen tekijäryhmän hirvittävä teko ei saa heikentää suuremman ryhmän turvallisuutta.

Lehtistä huolestuttavat myös viime päivien ulostulot lakimuutosehdotuksista, joilla haluttaisiin puuttua turvapaikanhakijoiden asemaan Suomessa. Hän toivoo päättäjiltä malttia.

– Ymmärrämme, että päättäjillä on paine esittää muutoksia. Samalla toivomme, että annetaan keskustelun rauhoittua, ennen kuin aletaan muuttaa lainsäädäntöä. Kielteinen turvapaikkapäätös ei tee ihmisestä rikollista ja jokaisella on oikeus inhimilliseen kohteluun. Terrorismin voittamisen edellytyksenä on, että yhteiskunnan perusteista, kuten demokratiasta ja ihmisoikeuksista, pidetään kiinni, hän sanoo.