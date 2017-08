Lehtikuva/Mikko Stig

Suomalainen jalkapallo menetti viime viikolla suuren vaikuttajan Palloliiton puheenjohtajan Pertti Alajan menehdyttyä syöpään 65 vuoden iässä. Alaja oli puhunut julkisuudessakin avoimesti vakavasta sairaudestaan, silti suru saapuu omalla tavallaan ilmoittamatta. Elämä päättyy itse kullakin vääjäämättä joskus. Aivan kuten pitkälle yliajalle venynyt kiihkeä futismatsi.

Alajan työ jalkapallon parissa jäi valitettavasti vajaaksi, vaikka hän ehti olla monessa mukana. Hän pelasi maalivahtina yli sata ottelua Suomen pääsarjassa 1970-luvulla. Ammattilaismittelöitä tuli vyölle myös Tanskassa, Kanadassa ja Ruotsissa, missä hänen uransa päättyi Malmö FF:n paidassa vuonna 1983. Tämän jälkeen Alaja siirtyi valmentajaksi kentän laidalle ja lopulta futiksen hallintokuvioihin seuraten lopulta presidentiksi valittua Sauli Niinistöä Palloliiton johtoon vuonna 2012.

Me ihmiset kuolemme vuorollamme, mutta jalkapallo lajina elää toivottavasti ikuisesti.

Pertti Alaja kunnostautui kansainvälisissä yhteyksissä toimien muun muassa Etelä-Afrikan MM-kisojen turnausjohtajana asuen Johannesburgissa vuosina 2008 – 2010. Mutta viime vuosina suuria kysymyksiä herätti myös se, että hänen väitettiin ponnistelleen Fifan entisen puheenjohtajan Sepp Blatterin puolesta tämän velloessa korruptiosyytöksien suossa.

Alaja ei ollut täydellinen ihminen. Vuonna 1998 hän sai sakkotuomion opetusministeriön ylijohtajan Harri Syväsalmen lahjonnasta. Alaja maksoi Palloliiton pääsihteerinä toimiessaan Syväsalmen matkan muun muassa jalkapallon MM-kisoihin Yhdysvaltoihin. Toisaalta hänen niskaansa kaadettiin myös kohtuuttomasti kuraa Suomen miesten A-maajoukkueen menestyksen jäätyä viime vuosina kovin heikoksi.

Toisaalta Alaja sai paljon aikaan Palloliitossa. Hänen konkreettiseksi saavutuksekseen voidaan mainita ”Kaikki pelaa” -järjestelmä, jonka on katsottu kasvattaneen huomattavasti jalkapallon harrastajamääriä. Suomessa pelataan lisäksi ensi kesänä 2000-luvun viides arvoturnaus alle 19-vuotiaiden poikien MM-kisojen muodossa. Alajan kansainvälisten kytkösten ansiosta Suomi on saanut harjoituspeleihin vastaansa maailman huippumaita. Menestys tosin vielä(kin) odottaa itseään, mutta se on toinen tarina se.

Pertti Alaja antoi kiistatta elämänsä jalkapallolle. Kabinettimiehenä hän kunnioitti erityisesti seuratyötä kiertäen tiiviisti kenttää. Pienet seurat saattoivatkin luottaa siihen, että merkkivuosijuhliin saatiin paikalle edustus Palloliiton johdosta. Suomalainen jalkapallokansa muistaakin Alajaa lämmöllä. Esimerkiksi Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki kirjoitti Alajasta seuraavasti Facebookissa: ”Hän herätti jalkapallojohtajana ristiriitaisia tunteita, mutta suurisydäminen ja mukava hän oli varmasti kaikkien mielestä. Hän välitti ja huolehti.”

Me ihmiset kuolemme vuorollamme, mutta jalkapallo lajina elää toivottavasti ikuisesti. Pertti Alaja ei ole enää katsomoissa, mutta maailma on onneksi edelleen täynnä futisintoilijoita. Esimerkiksi allekirjoittaneen kohta kolmevuotias Väinö-poika viettää ison osan valveillaoloajastaan potkien palloa, ja säestää peliään huudollaan ”jalkapallo voittaa taas!”

Vakiorivillä on Englannin kahta korkeinta sarjatasoa. Manchester United on aloittanut kautensa 4 – 0-voitoilla sekä Swanseasta että West Hamista. Kumpaakaan kellistettyä ei ennakoitu sarjakärkeen. Siitä huolimatta Jose Mourinhon suojattien menoa ei tule vähätellä. Valmentaja itse on jo haastatteluissaan toivonut, että vastustaja menisi johtoon ManU:a vastaan. ”Haluan nähdä, miten pelaajani reagoivat siihen tunnetasolla”, Mourinho totesi mielihalustaan vastikään Sky Sportsin haastattelussa.

Tämän fiiliksen herättämiseen pyrkii Leicester, joka pääsi maistamaan viime kierroksella voitontunnetta napattuaan pisteet nousija-Brightonilta. Punaisten paholaisten hyökkäyskalusto on kuitenkin niin kovassa iskussa, että pisteet jäävät varmuudella Manchesteriin. Eikä ManU ole ainakaan heikentymässä. Sitkeiden huhujen mukaan Zlatan Ibrahimovic saa tammikuuhun asti ulottuvasta sairauslomastaan huolimatta seuraan jatkosopimuksen.

Sarjanousijoista erityisesti Huddersfield on saanut hyvän lähdön kauteen. Se kohtaa kotonaan Southamptonin, joka onnistui päihittämään West Hamin viime ottelussaan. Borussia Dortmundin reservejä valmentanut David Wagner on saanut omansa kovaan lentoon, mutta nyt vastus on tiukka. Ristivarmistus.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 26.8. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1, 1(X), 1(X), 2, X, 2(X), 2(X), 1, 1(X), X(1), 1, X.