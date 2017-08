Eero Tuhkanen

Lohjan vasemmistoryhmä kasvoi samankokoiseksi Vihreiden valtuustoryhmän kanssa.

Lohjan kunnanvaltuuston syyskauden avaavassa valtuustoseminaarissa saatiin iso uutinen, kun pitkäaikainen sosialidemokraattivaltuutettu Jari Väre kertoi loikkaavansa vasemmistoliiton ryhmään.

– Pitkän harkinnan tuloksena. Tämä ja kaksi edellistä valtuustokautta olivat raskaita enkä ole pitänyt siitä miten paikkoja jaettiin, hän kuvailee ratkaisuaan.

– Odotan enemmän avoimuutta kuin edellisessä ryhmässä.

60-vuotiaalla Väreellä on takanaan 27 vuoden valtuustokokemus. Hän on toiminut Lohjalla muun muassa sivistys- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Hän on istunut myös kuusi kautta kirkkovaltuustossa.

Vasemmistoliiton ryhmä oli Väreelle ainoa vaihtoehto. Toistaiseksi hän pysyy kuitenkin sitoutumattomana.

– Näen paljon yhteistä näiden ryhmien politiikassa, oppositiossakin kun ollaan molemmat valtakunnanpolitiikassa.

– Koen olevani pienten ihmisten asialla. Toimin myös vapaaehtoishommissa kehitysvamma- ja mielenterveyspuolella. Tällaiset asiat ovat sydäntä lähellä.

Väreen loikan myötä vasemmiston valtuustoryhmä kasvoi seitsenhenkiseksi. Ryhmä on nyt saman kokoinen kolmanneksi suurimman eli vihreiden valtuustoryhmän kanssa.

Suurin ryhmä eli demarit puolestaan pieneni samansuuruiseksi kokoomusryhmän kanssa.

Lohjalla vasemmistoliiton kannatus kevään kunnallisvaaleissa oli 11,8 prosenttia. Vasemmistolla on nyt imua, kuvailee ryhmän puheenjohtaja Matti Pajuoja.

– Ei valtuutettuja, mutta muitakin demareita on liittymässä, hän paljastaa.

– Tämä imu alkoi siitä, kun Li Andersson kävi Lohjalla ennen vaaleja. Monet liittyivät jo torilla Anderssonin puheen jälkeen jäseneksi. Asiantuntemus ja se miten hän vastasi ihmisten kysymyksiin, tekivät vaikutuksen.