Lehtikuva/Emmi Korhonen

Australian mallin on tarkoitus pelotella haavoittuvassa asemassa olevia.

Suomessa on viime päivinä esitetty palautuskeskusten perustamista ja jopa Australian mallin mukaisia vankilasaaria kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamisen helpottamiseksi.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International muistutti torstaina, että Australian malli on rakennettu tarkoituksella vahingoittavaksi. Prosessin tarkoituksena on pelotella haavoittuvassa asemassa olevia naisia, lapsia ja miehiä, jotta he eivät pääsisi Australian maaperälle.

– On häpeällistä, että vankilasaarten kaltaisista ratkaisusta edes keskustellaan Suomessa. Vankilasaaret ovat julma pelottelukeino, joilla ajetaan jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita entistäkin tuskallisempaan tilanteeseen, sanoo Amnesty International Suomen osaston tiedottaja Kaisa Väkiparta.

Kidutuksen tunnusmerkkejä



Amnestyn raporteissa todetaan, että esimerkiksi Naurun pidätyskeskuksessa turvapaikanhakijoiden saama kohtelu täyttää kidutuksen tunnusmerkit. Pidätyskeskukseen teljetyt ihmiset kärsivät muun muassa mielenterveysongelmista sekä fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta.

– Vankilasaaret ovat ovat yhteiskunnalle kalliita, epäinhimillisiä ja kansainvälisen oikeuden vastaisia, eikä niiden kaltaisille ratkaisulle ole mitään sijaa Suomessa, Väkiparta sanoo.

Nykyisen lainsäädännön mukaan turvapaikanhakijoille voidaan säilöönoton lisäksi asettaa asumis- tai ilmoittautumisvelvollisuus. Sisäministeriö selvitti palautuskeskusten käyttöönottoa viime vuonna ja ne todettiin tarpeettomiksi.

Amnestyn mukaan palautuskeskuksia ei tulisi ottaa käyttöön.

– Henkilökohtaista vapautta ei pidä ilman painavaa syytä rajoittaa. Säilöönoton tulisi olla aina viimesijainen vaihtoehto. Kielteisen oleskelulupapäätöksen saaminen ei ole rikos, muistuttaa Väkiparta.