”Pakkopalautuksen näkeminen on erittäin surullista”

Sini Savolainen 27, Espoo

Yhteisöpedagogi ja aktivisti

Vasemmistonuorten 2. varapuheenjohtaja

Vastustat turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia ja olet mukana Stop Deportations-verkostossa. Mikä saa sinut toimimaan, Sini Savolainen?

– Koen, että minulla on velvollisuus auttaa. Menin Kiasmalle helmikuussa, kun Facebookissa levisi tieto, että Soldiers of Odin saattaa hyökätä turvapaikanhakijoiden mielenosoituksen kimppuun. Mitään ei onneksi tapahtunut, mutta äkkiä huomasin olevani mielenosoituksessa lähes päivittäin. Jossain vaiheessa lakkasin laskemasta päiviä ja aloin laskea uusia ystävyyksiä.

– Näen tärkeänä puolustaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisoikeuksia. Mielestäni ei ole oikein, että turvapaikkaa hakevan oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutuminen ovat kiinni vapaaehtoisten ihmisten hyväntahtoisuudesta.

Millainen tunnelma mielenosoituksissa pakkopalautuksia vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä on ollut?

– Lentokentällä on aina ollut surullista olla. Erityisen rankkoja ovat olleet tilanteet, joissa pakkopalautettavien läheisiä on ollut läsnä. Heidän suruaan on todella vaikeaa katsella. Toivoa näissä tilanteissa on hyvin vähän, vaikka aina toivomme, että pakkopalautus keskeytyisi.

Millaista palautetta annat pakkopalautuksia toteuttaville viranomaisille?

– He sanovat tekevänsä vain työtään, enkä usko heidän olevan pahoja ihmisiä. Näen viranomaisten toiminnassa yhtymäkohtia Hannah Arendtin kirjoituksiin pahuuden arkipäiväistymisestä: äkkiä on normaalia työkseen pistää ihmisiä lentokoneeseen, vaikka ihminen huutaa paniikissa, ettei tahdo kuolla. Tuntuu, että viranomaisille turvapaikanhakijat ovat vain numeroita, eivät ihmisiä.

Mitä muuta aktivismia olet tehnyt turvapaikanhakijoiden hyväksi?

– Olen jakanut lentolehtisiä, joissa kerrotaan, miten toimia, jos omalle lennolle tuodaan pakkopalautettava. Turkish Airlines on yleinen pakkopalautuslentojen yhtiö.

– Olen myös auttanut lukemaan erilaisia viranomaispapereita, selvittänyt aikatauluja ja ollut läsnä ja kuunnellut.

Mitä toivoisit ihmisten ymmärtävän pakkopalautettujen tilanteista?

– Jos he tahtoisivat palata, he tekisivät sen. Pakkopalautuksessa on kyse ihmisen viemisestä väkisin sinne mistä hän on lähtenyt pakoon häneen kohdistuvaa uhkaa. Pahimmillaan palautetut joutuvat suoraan lentokentältä takaisin vainoajiensa kynsiin Tällä hetkellä toivon, että ihmiset aktivoituisivat vaatimaan pakkopalautusten lopettamista ja humanitaarisen suojelun palauttamista oleskeluluvan perusteeksi.

