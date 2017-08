Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Palta pelkää työvoimapulaa.

Palvelualoille syntyi viime vuonna 15 700 uutta työpaikkaa. Jatkossa työvoiman saatavuudesta on Paltan toimitusjohtajan Riitta Varpen mukaan tulossa kasvun este.

– Suuri osa voimakkaasti kasvavista palveluyrityksistä ilmoittaa hankaluuksista osaavan työvoiman löytämisessä. Etenkin digi-osaajista on pulaa, Varpe totesi Paltan tiedotustilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Varpen mukaan työmarkkinoiden dynamiikan saaminen kuntoon ennen seuraavaa laskukautta on tärkeää. Terveiset lähtivät sekä hallituksen budjettiriiheen että työmarkkinapöytään.

– Työvoiman tarjontaa on vauhditettava ja työn vastaanottamisen kannusteet on saatava pikaisesti kuntoon. Perhevapaauudistus on toteutettava, kannustinloukut poistettava ja työttömyysturva uudistettava, Varpe luettelee.

Hänen mielestään Suomeen tarvitaan osaajia myös ulkomailta.

– Työperäisen maahanmuuton esteet pitäisi purkaa.

Kaupan myynti laskee



Yksityisten palvelujen kasvu saa kuluvana vuonna lisävauhtia Suomen talouden nopeutuneesta kasvusta, Paltan pääekonomisti Matti Paavonen arvioi.

– Liikevaihdon kasvu kiihtyy ja työllisyys kasvaa ripeästi.

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 6,5 prosentilla. Merkittävä osa palvelujen kysynnän kasvusta tulee rakentamisesta ja teollisuudesta. Kaupan liikevaihto alenee.

Paavonen varoitteli tilaisuudessa, että alkanut kasvu on ohi kahdessa vuodessa.

– Kansainvälinen nousukausi kestää vielä muutaman vuoden. Jäljellä oleva aika pitäisi käyttää kasvun tukemiseen ja uudistumiseen, Paavonen esitti.

Talvi tulee pian



Paltan arvioiden mukaan palvelualat kasvattavat tänä vuonna Suomen bruttokansantuotetta noin 1,5 prosenttia, mikä on puolet Suomen talouskasvusta.

Maailmantalous on kasvanut jo kahdeksan vuotta. Suomi pääsi kunnolla mukaan kasvuun vasta kuluvan vuoden alussa. Paavosen mukaan Suomen kasvukausi jää lyhyeksi. Suomi kohtaa jonkinlaisen taantuman jo muutaman vuoden päästä.

– Talouden suhdanteet ovat kuin vuodenajat. Ne seuraavat vääjäämättä toisiaan. Suomen taloudessa eletään nyt kevään huumaa, kun kansainvälinen talous on ehtinyt jo loppukesän puolelle. Suomen kasvukausi jää väkisinkin lyhyeksi. Suomessa nautitaan nyt kasvusta, mutta samaan aikaan pitäisi valmistautua tulevaan. Talvi on tulossa, Paavonen uhkasi.