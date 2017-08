Lehtikuva/Markku Ulander

Eläke-etuja on heikennetty monin tavoin viime vuosina.

Eläkeläiset ry:n valtuuston puheenjohtaja Kalevi Kivistö tyrmää talousnobelisti Bengt Holmströmin julkisuudessa esittämän näkemyksen, jonka mukaan nykyinen, eläkkeellä oleva ”itsekäs sukupolvi” on luonut eläkejärjestelmän, joka turvaa nykyisten eläkeläisten edut, mutta ei kykene maksamaan nuorelle sukupolvelle eläkkeitä.

– Nobelistimme puhuu palturia. Ensinnäkin eläke-etuja on monin tavoin heikennetty, vaikka nobelistimme väittää niitä koskemattomiksi. Indeksejä on jäädytetty ja taitettu, kansaneläkkeen pohjaosa poistettu lähes kaikilta kela-maksuja ikänsä maksaneilta, työeläkemaksuja siirretty työnantajilta palkansaajille ja työntekijän osuutta vielä lisätään kiky-sopimuksen myötä. Työeläkkeen perusteena olevan palkan laskentaa on siirretty työuran lopun palkoista koko työuraa koskevaksi, jolloin alkuvaiheen matalammat palkat pienentävät eläkkeen perusteeksi laskettua palkka, Kivistö luetteli torstaina puhuessaan Satakunnan Eläkeläisten elojuhlassa Ahlaisten Suvipirtillä.

Hän jatkoi, että eläkeikää on monin tavoin korotettu, varhaiseläkkeet poistettu ja eläkeläisten käyttämien palvelujen ja lääkkeiden omavastuita korotettu.

– Kaiken lisäksi nobelistin haukkuma suurten ikäluokkien sukupolvi on koonnut lähes 200 miljardin euron eläkerahastot, joiden tuotolla voidaan työnantajan ja työntekijän yhteensä maksamien eläkemaksujen nousupainetta tehokkaasti hillitä pitkälle tulevaisuuteen.

Eläkelupaus pystytään pitämään



Kivistön mukaan vielä pahemmin metsään menee Holmströmin väite siitä, että nuoren polven eläkkeitä ei kyettäisi aikanaan maksamaan.

– Eläketurvakeskuksen laskelmat osoittavat, että normaalilla talouden kasvuvauhdilla eläkelupaus pystytään toteuttamaan vuosisadan loppupuolelle asti nykyisellä eläkemaksujen tasolla. Eläketurvakeskuksen johtaja Jukka Rantala on todennut, että näkymää, jonka mukaan nuoren polven eläkkeet olisivat romahtamassa, ei ole olemassa. Kansainväliset arviot ja vertailut tukevat tätä johtopäätöstä.

Kivistö arvioi, että nuorille kauhukuvaa maalailevan keskustelun tarkoituksena onkin valmistella maaperää eläke-etuuksien huonontamiselle.

– Asiassa on syytä olla valppaana, eduskuntahan voi aina 5/6-enemmistöllä puuttua myös maksussa oleviin eläkkeisiin – ja toistuvat indeksin rukkaukset sitä ovat jo omalla tavallaan tehneetkin.

Työllisyys ratkaisevaa



Työllisyyden merkitystä Kivistö painotti.

– Eläkejärjestelmän tilanne säilyy suunnilleen vakaana reilun 70 prosentin työllisyysasteella. Jos se siitä heikkenee, tulee eläkemaksuihin muutaman prosenttiyksikön nousupaine. Ja mikäli työllisyysaste saadaan nousuun lähemmäs Ruotsin – ja Ahvenanmaan – tasoa, voidaan eläkemaksuja alentaa ja taata samaan aikaan nuorelle polvelle heille lain mukaan kuuluvat eläkkeet.

Kivistö kehotti ”talousviisaita” pohtimaan työllisyyden parantamisen keinoja ennemmin kuin usuttamaan sukupolvia yhteiskunnallista ilmapiiriä kiristävään vastakkainasetteluun.