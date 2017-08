Lehtikuva/Markku Ulander

”Liittokierroksella asia sovitaan työehtosopimuksissa”.

SAK ja sen jäsenliitot vaativat edelleen nollasopimusten kieltämistä. Työnantajapuoli vaatii niiden säilyttämistä.

SAK:n päälakimies Timo Koskinen uskoo, että nollasopimuskielto onnistuu liittosopimuskierroksellakin.

– Se onnistuu erinomaisesti, kunhan kaikki osapuolet suhtautuvat asiaan vakavasti ja tunnistavat nollatuntisopimukset ongelmaksi.

Kansalaisaloite nollatuntisopimuksen kieltämisestä hylättiin eduskunnassa viime keväänä. Hallituksen ehdotus nollasopimusten asemasta on parhaillaan lausuntokierroksella.

Laatuvaatimusten ykkösasia



SAK:n liitot julkistivat viime viikon työmarkkinaseminaarissaan neuvottelutavoitteensa alkavalle työmarkkinakierrokselle.

– Laatutavoitteiden ykköseksi nousivat nollatyösopimukset. Jokainen liitto, jolla näitä ongelmia on, vaatii sopimuksiinsa kirjauksia, joilla saadaan kohtuulliset säädökset myös ns. nollatyösopimusta tekeville, Koskinen kertoo.

Hänen mielestään nollasopimuskiellon kirjaaminen työehtosopimuksiin ei ole nykypäivänä kummallista.

– Myös lomat ja sairausajan palkat tulevat nykyisin pääsääntöisesti työehtosopimuksista.

Jatkossa palkansaajajärjestöt haluavat lain nollasopimuksista.

– Lakiinhan tämä kuuluisi. Siinä mielessä on vähän outoa, että lainsäätäjä ei reagoi asianmukaisella tavalla, vaikka me palkansaajat vaadimme asiasta lakia.

Työnantajat pelkäävät muutosta



Koskisen mukaan mikään mukana olevista järjestöistä ei ole tyytyväinen lausuntokierroksella olevaan esitykseen nollasopimuksen asemasta.

– Kaikki ovat jättäneet esitykseen eriäviä lausuntojaan. Ensin jätimme me eli SAK, seuraavaksi Elinkeinoelämän EK ja viimeksi Suomen Yrittäjät.

Koskisen mukaan työnantajat pitävät tämänhetkistä tilannetta parempana kuin esitettyjä muutoksia.

– Jos muutosesityksiä tulee, työnantajat vastustavat kaikkea, hän väittää.

EK:n johtajan Ilkka Oksalan mukaan hallituksen kaavailema linjaus merkitsisi käytännössä sitä, että työnantaja ei keikkasopimusta tehdessään voisi olla varma, etteikö sopimusta jälkikäteen tulkittaisi määrätyt tunnit takaavaksi työsopimukseksi.

– Tämä johtaa siihen, että työllistämiskynnys nousee, jos sopimusta tehdessä yrityksen täsmällinen tarve työtunneille on epävarma, Oksala toteaa EK:n verkkosivuilla.

Syksyllä tapahtuu

SAK:n Koskinen on varma, että nollasopimusten käytössä tapahtuu muutoksia tämän syksyn aikana.

– Ay-liike on puhunut tästä jo pitkään ja kyllästymispiste nollasopimuksiin on noussut niin korkealle, että jotakin on pakko tehdä. Toivon, että tämän meidän kasvavan joukon huoli otetaan konkreettisesti esille ja asioista voidaan neuvotella.