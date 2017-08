Kuuban tarina (The Cuba Libre Story, 2016) on varmasti mannaa niille, jotka vaikuttuivat äskettäisestä Euroopan juutalaisten tarinasta. Sen tavoin saksalais-ranskalais-venäläinen yhteistuotanto on kahdeksanosainen. Sarjan ovat ideoineet Emmanuel Amara, Kai Christiansen ja Florian Dedio.

Kuuban myrskyistä historiaa ryhdytään käymään läpi vuodesta 1492. Tuolloin espanjalaiset valloittivat Kristoffer Kolumbuksen johdolla saaren. Näin alkoi runsaat 400 vuotta jatkunut siirtomaahallinto, jonka alussa Kuuban alkuperäisväestö tuhottiin lähes täydellisesti. Espanjan valta päättyi vasta maalle tuhoisan, Yhdysvaltoja vastaan käydyn sodan jälkeen vuonna 1898.

Kuubalaisten ilo jäi lyhyeksi. Yhdysvallat otti lujan otteen saaresta ja kuten todetaan, teki siitä käytännössä oman provinssinsa. Tunnetusti maiden suhde on jatkunut jännitteisenä näihin päiviin saakka.

Aloitusjaksossa kerrataan siirtomaahallinnon aikaa. Sen suhteen tärkeitä avaimia ovat tupakka sekä yhdistelmä sokeriruoko ja orjuus. Mustia tuotiin Afrikasta työskentelemään sokeriruokoviljelmille, orjuuden lopullinen lakkauttaminen tapahtui vasta 1886. Nykyisistä kuubalaisista 60 prosenttia arvellaan olevan orjien jälkeläisiä.

Jakso keskittyy sokerin, orjuuden sekä Yhdysvaltain ja Espanjan välisen sodan ympärille. Keskeisiä nimiä on Kuuban itsenäisyystaistelun tärkeä hahmo Jose Marti (1853 – 1895), jonka erääseen runoon pohjautuu tunnettu laulu Guantanamera.

Haastateltujen historioitsijoiden ja muiden Kuuba-tuntijoiden joukko on kansainvälinen ja runsas. Heidän näkemyksistään muotoutuu jo aloitusjaksossa kiehtova kiertoajelu monenlaista dramatiikkaa sisältävässä menneessä maailmassa. Alusta lähtien dokumentti tarkentaa syitä siihen, miksi Kuuba on kautta vuosisatojen ollut niin merkittävä saari aikansa suurvalloille.

Haastatteluihin liittyy nautittavasti monipuolinen kuvallinen materiaali. Toisessa osassa on luvassa muun muassa Castron veljesten perhetaustaa.

Historia: Kuuban tarina, osat 1-8. Teema Fem tiistaisin klo 21.00 alkaen 22.8, aloitusjakson uusinta perjantaina 25.8. klo 13.30. Areena 3 kk.