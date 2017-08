Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Osa kaupoista ei ole varautunut väkivaltaan.

Kaupan työnantajat noudattavat vaihtelevasti velvollisuuttaan kouluttaa henkilöstöä ja varautua mahdollisten väkivaltatilanteiden varalle.

– Osa on noudattanut varautumisvelvollisuutta tosi hyvin, osa ei ollenkaan. Työnantajia löytyy laidasta laitaan, sanoo Palvelualojen ammattiliiton PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Myymälöissä pitää olla menettelytapaohjeet mahdollisten väkivaltatilanteiden varalle. Joulukuun 2009 Espoon Leppävaaran Prismassa tapahtunut ampumavälikohtaus herätti monet päivittämään ohjeet.

Sittemmin väkivallan uhka on kasvanut.

– Kaupan alalta on tullut viestiä kasvavasta turvattomuuden tunteesta. Kun jotain jossakin tapahtuu, samassa ammatissa ja samalla alueella työskentelevät reagoivat, Kähärä kertoo.

ILMOITUS

– Pitkän aikaa turvattomuuden tunne on kasvanut varsinkin, jos töitä tehdään pitkään illalla tai tosi aikaisin aamulla.

Kähärä toteaa, että väkivaltatapauksia on ollut asiakaspalvelualoilla useammin kuin 20 vuotta sitten.

Yksintyöskentelyä rajataan uhan kasvaessa



Isoimmissa yrityksissä on Kähärän mukaan selkeät ohjeistukset mahdollisia väkivaltatilanteita varten.

– Parhaimmillaan ohjeet on jalkautettu ruohonjuuritasolle. Koulutusta on annettu, ohjeita on käyty läpi ja niitä on päivitetty.

Yksintyöskentelyn riskit ovat aiempaa paremmin tiedossa.

– Mietitään, missä tilanteessa myyjä voi olla yksin ja missä tilanteessa ei. Jos riski on liian suuri, työnantaja pyrkii järjestämään esimerkiksi vartioinnin. Se on yksi tapa hallita riskejä, Kähärä kertoo.

Saman varautumisen pitäisi Kähärän mielestä koskea myös etnisiä ruokapaikkoja.

– En suosittelisi yksintyöskentelyä, jos riskit ovat kohonneet. Siinä olisi hyvä olla pari työntekijää, jotta ainakin toinen pääsisi tarvittaessa tekemään hälytyksen ja hankkimaan apua.

”Väkivalta on aina väkivaltaa”



Jos työntekijä kokee turvattomuuden tunnetta, hänen tulee kääntyä esimiehensä puoleen, Kähärä neuvoo.

– Esimiehellä on velvollisuus reagoida siihen.

Mahdollisen terrorin uhan takia ohjeistusta ei muuteta.

– Väkivallan riski arvioidaan aina työpaikkakohtaisesti. Erikseen ei ole arvioitu, mikä on terroriuhkaa ja mikä muuta väkivallan uhkaa. Väkivalta on vain väkivaltaa.