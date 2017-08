IPS/Shelly Kittleson

Naapurimaat pääkohteena Syyriasta on paennut ulkomaille 5,2 miljoonaa ihmistä. Tärkeimmät kohdemaat ovat: Turkki: 3 107 000 Libanon: 1 001 000 Jordania: 660 600 Irak: 244 600 Egypti: 122 200 (Lähde: UNHCR, kesä 2017)

Miljoonia yhä evakossa rajojen sisä- ja ulkopuolella.

Yli puoli miljoonaa kotimaassaan pakoillutta syyrialaista on palannut tänä vuonna kotiin. Evakossa Syyrian sisällä on kuitenkin yhä yli 6 miljoonaa ihmistä ja ulkomailla 5 miljoonaa lisää.

Jotkut syyrialaiset ovat palanneet tänä vuonna myös naapurimaista, Turkista, Libanonista, Jordaniasta ja Irakista. 84 prosenttia takaisin kotiin hakeutuneista tuli kuitenkin Syyrian sisältä, raportoi YK:n siirtolaisjärjestö IOM. Heinäkuun lopussa kirjattu palanneiden luku oli 602 759.

Noin neljännes palanneista kertoi syyksi halun suojella omaisuuttaan ja lähes saman verran uskoi kotiseutunsa taloudellisen tilanteen kohentuneen.

Muita syitä olivat taloustilanteen heikkeneminen siellä, minne oli paettu, tai sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset sopeutumisvaikeudet. Noin kymmenesosa palasi kotiseudun turvallisuustilanteen kohentumisen vuoksi.

Ei aina pysyvää



IOM:n mukaan vilkkain paluumuutto kohdistui Syyriassa Aleppon maakuntaan, jonne suuntasi noin 67 prosenttia. Valtaosa heistä palasi Aleppon kaupunkiin, josta Syyrian hallitus onnistui häätämään kapinalliset viime vuoden lopulla. Raportin mukaan 97 prosenttia kaupunkiin palanneista asettui omaan kotiinsa.

Palanneista noin 80 prosenttia on saanut ruoka-apua ja taloustarvikkeita, mutta puhdas vesi ja terveyspalvelut ovat vain 40 prosentin ulottuvilla, IOM kertoo.

Järjestön mukaan palaavien määrät ovat selvästi kasvussa, sillä luku lähenee jo koko viime vuoden summaa. Kumpanakin vuonna yli 20 000 palaajaa on kuitenkin joutunut lähtemään uudelleen evakkoon.

IOM muistuttaa, että pakolaisten kotiinpaluu on ollut enimmäkseen oma-aloitteista ja spontaania, mutta ei aina vapaaehtoista, turvallista tai pysyvää. Tilastot on koottu järjestöiltä, jotka tekevät IOM:n kanssa yhteistyötä kentällä.

Lähtijöitä on enemmän



Syyriassa kotiinpalaajia on edelleen vähemmän kuin niitä, jotka joutuvat pakenemaan. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa kotoaan lähti 808 661 syyrialaista, moni toista tai kolmatta kertaa.

Syyrian asukasluku on reilut 21 miljoonaa. Heistä 6,3 miljoonaa pakoilee kotimaassa ja valtaosa alueilla, joille on vaikea toimittaa apua piirityksen tai huonojen yhteyksien vuoksi, YK:n pakolaisvirasto UNHCR sanoo. Humanitaarisen avun tarpeessa on 13,5 miljoonaa.

Sisällissodan alettua vuonna 2011 Syyriasta on paennut 5,2 miljoonaa henkeä ulkomaille, pääasiassa naapurimaihin.

