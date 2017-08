Lehtikuva/Sari Gustafsson

Aikuisille tarkoitetut joustavat opiskelumahdollisuudet ja aikuisten taitotakuu sisältyvät OAJ:n maan hallitukselle jättämiin budjettiehdotuksiin.

OAJ haluaa nostaa aikuisten osaamistasoa uusin keinoin. Aikuisille on tarjottava tilaisuus vankistaa perustaitoja, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä digiosaamista. OAJ tarjoaisi aikuisille myös avoimia ammattiopintoja, joissa voisi tutustua uuteen alaan.

– Tuhannet avoimet työpaikat jäävät täyttämättä, koska hakijoiden koulutustaso on puutteellinen tai heidän osaamisensa on vanhentunut. Yli 600 000 suomalaista on pelkän peruskoulun varassa, mikä ei vastaa työelämän vaatimuksia, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

OAJ ehdottaakin hallitukselle taitotakuu-ohjelmaa, jota muun muassa Euroopan komissio on esittänyt. Sillä tavoiteltaisiin niitä aikuisia, joilla on puutteita luku-, lasku- ja digitaidoissa. Ammatillisen ja aikuislukiokoulutuksen järjestäjille osoitettaisiin perus- ja opiskelutaitojen vahvistamiseen 50 miljoonaa euroa. Tällä voitaisiin kouluttaa vuodessa 50 000 aikuista.

– Joustava ja yksilöllinen koulutus kohentaisi aikuisten työllistymisedellytyksiä tehokkaasti, Luukkainen uskoo.

OAJ vahvistaisi ammatillisten oppilaitosten roolia myös työelämän kehittäjänä. Tämä tukisi erityisesti pienyritysten tuotantoa ja tuotekehitystä.

ILMOITUS

Joustavuutta alanvaihtoon

Avoimia opintoja voi tällä hetkellä suorittaa vain ammattikorkeakoulussa ja yliopistoissa, muttei lainkaan ammatillisissa oppilaitoksissa. Avoimet opinnot ovat luonteva väylä alanvaihtajalle ja sivutoimisesti opiskeleville, kun osaaminen kaipaa päivittämistä.

– Avoimet opinnot tasoittaisivat opiskelun aloittamiskynnystä aikuisilla. Kokeilu parissakymmenessä oppilaitoksessa maksaisi noin 25 miljoonaa euroa. Näin pääsisi 8 000-10 000 aikuista opiskelemaan osa-aikaisesti, Luukkainen laskeskelee.

OAJ osoittaisi myös yliopistoille ja ammattikorkeakouluille 20 miljoonaa euroa erillisrahoitusta, jolla voitaisiin lisätä avointen opintojen tarjontaa sekä muuntokoulutusta.

Tuki perhevapaauudistukselle

Luukkainen kannattaa perhevapaauudistusta. Sen rinnalla on edistettävä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.

OAJ esittää lisäksi laajaa perusopetuksen pelastuspakettia, lukiorahoituksen jälkeenjääneisyyden korjaamista sekä opettajarekisteriä.

Olli Luukkainen esitteli OAJ:n budjettinäkemyksiä järjestön perinteisessä päättäjätapaamisessa Lukuvuoden avajaisissa.