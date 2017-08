Lehtikuva/Emmi Korhonen

Seminaarissa pohdittiin uuden työn markkinoita.

Työnhakija ja työpaikka löytävät toisensa, kun molemmista kerrotaan riittävästi tekoälylle. Näin väitti Vainu Oy:n toimitusjohtaja Pietari Vainu Sitran Älykkäät työn markkinat -seminaarissa Helsingissä tiistaina.

Vainun mukaan hänen yrityksensä tavoitteena on ollut selvittää, helpottavatko koneet työnantajan ja työntekijän kohtaamista.

– On se mahdollista. Meillä on koneella tiedot kaikista suomalaisista yrityksistä ja työttömistä työnhakijoista. Kun koneelle kerrotaan yritysten tarpeet ja tiedot työttömien osaamisesta, yhteyksiä näiden välille on löytynyt, Vainu kertoo.

Työnhakijoita hän kehottaa kysymään itseltään, mikä yritys on minulle työnhaun kannalta relevantein. Kahdeksan kymmenestä työpaikasta täytetään ilman yleistä hakua.

Vainun firma on myynyt palvelujaan yritysten lisäksi myös työhallinnolle.

– Tekoälymme on löytänyt paljon piilotyöpaikkoja, joita ei ole laitettu julkisesti hakuun.

Työmarkkinavirasto vahtimaan pelisääntöjä



Seminaarin debatissa kysyttiin asiantuntijoilta uusia ajatuksia työn ja työntekijän kohtaantoon.

STTK:n pääekonomisti Ralf Sundin mielestä työhallinnon sähköisiin palveluihin kiireellä panostaminen on johtanut siihen, että toiminta tökkii.

– Minua huolestuttaa, että tekeviä käsiä on vähemmän kuin palveluita tarvitsevia työttömiä.

Sundin mielestä työvoimahallinto voisi organisoitua ”työmarkkinavirastoksi”, joka vahtisi pelisääntöjä työn välittämisen markkinapaikoilla ja varmistaisi, että markkinoilla toimitaan säällisesti.

– Se voisi tarjota toimijoille palveluita, joiden tuloksena työ löytää tekijänsä reilusti ja nopeasti. Voittajia olisivat kansantalous, yritykset ja työnhakijat.

Itsensä työllistäjät lisääntyvät



Tutkija ja tietokirjailija Osmo Soininvaara uskoo, että silpputyömarkkinat toimisivat paremmin, jos työnantajilla olisi tieto työntekijän menestyksestä tämän aiemmissa työsuhteissa.

Soininvaara nauratti seminaariyleisöä kertoessaan olevansa ”se työmarkkinoiden ongelma”.

– Minä olen osa-aikainen ja määräaikainen sirpaletyöntekijä.

Tulevaisuudessa suurin osa suomalaisista työntekijöistä on Soininvaaran mukaan itsensä työllistäjiä. Huonoja palveluita tarjoavat putoavat pelistä.

Raha kulkemaan työnhakijan mukana



Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskokeilujen selvityshenkilön Maria Kaisa Aulan mielestä työllisyyttä edistävien julkisten palveluiden ja tukien kokonaisuus toimii huonosti.

– Kokonaisuus ei toimi asiakaslähtöisesti. Palveluita eivät saa sen enempää työtön kuin työnantajakaan. Viranomainen haluaa aktivoida, mutta lopputulos voi olla asiakkaan kannalta pikemminkin lannistava kuin kannustava, Aula sanoo.

Hänen mielestään raha pitäisi saada kulkemaan työnhakijan mukana.