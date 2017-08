Englantilainen mini- ja jännityssarja Prey (2014) nähtiin edellisen kerran viime vuoden alkupuolella. Takaa-ajettu-genren ystävä ei jätä uusintakierrosta väliin, sen verran maukas trilleripaketti on tarjolla.

Pääosassa on monista brittisarjoista tuttu John Simm. Aloitus on dramaattinen: verta valuva miehemme roikkuu pää alaspäin häkkiä muistuttavissa olosuhteissa. Asia selviää pian ja saman tien siirrytään ajassa kolme päivää taaksepäin. Takauma kertoo, miksi poliisimies on joutunut näinkin pahaan pulaan.

Jepari ja konna -kliseiden vastapainoksi tarjolla on pientä persoonallista värinää pitkin matkaa. Juonikuvio etenee ripeästi, toiminnallisuus korostuu, maisemat vaihtuvat mukavasti Manchesterin kulmilla. Toisen osan eräs herkkupala on mustaa huumoria tuikkiva viime hetken pelastus.

Päähenkilöä kiinnostavampia ovat naispuoliset kollegat. Rosie Cavaliero tekee tuhtina ja puuhakkaana tutkimusvastaavana roolityön, jossa on hyvää särmää jopa erosurujen suhteen. Susanin hahmo nostettiinkin toisella kaudella päähenkilöksi.

Prey, osat 1-3. TV2 maanantaisin klo 21.00 alkaen 21.8. Areena 7pv.