Hermopaine oli liikaa 2005 eläköityneelle mestarille Grand Chess Tourissa Saint Lousisissa.

Yhdysvaltain Saint Louisissa pelattiin elokuussa kaksi kovaa shakkiturnausta. Singuefield Cup pelattiin pitkillä miettimisajoilla ja Grand Chess Tour’in osakilpailu oli formaatiltaan nopeaa ja pikashakkia.

Maailmanmestari Magnus Carlsenin johdolla klassista shakkia pelannut porukka oli tuttuun tapaan maailman kärkeä. Grand Chess Tourin jännittävin kysymys oli villillä kortilla pelannut legenda Garri Kasparovin kunto. Kasparovhan jäi eläkkeelle jo vuonna 2005 hallittuaan shakkimaailmaa suvereenisti lähes 20 vuotta.

Singuefield Cupissa voiton vei Maxime Vachier-Lagrave häviöttömällä tuloksella 6/9. Vachier-Lagrave pelasi tapansa mukaan varmaa, luovaa, tarkkaa shakkia komeimpana suorituksenaan voitto Magnus Carlsenista. Turnauksen tasaisuutta kuvaa se, että palkinnot ”jaettiin” vasta viimeisen ratkaisevan kierroksen tuloksien mukaan.

Ennen viimeistä kierrosta parhaissa asemissa olivat Vachier-Lagrave ja Levon Aronian. Vachier-Lagrave voitti Kierroksella Ian Nepomniatsin, ja tämä varmisti turnausvoiton.

Aronianilla oli kovempi tehtävä Carlsenia vastaan. Aronian ryhtyi pelaamaan tasaisessa asemassa voittoa mustilla nappuloilla(!), mikä kertoo pelirohkeudesta ja itseluottamuksesta, mutta tässä liika oli liikaa – maailmanmestari voitti ja varmisti itselleen turnauksen sijan 2–3 pitkästä aikaa häviöttömän turnauksen pelanneen Vishy Anandin kanssa.

Grand Chess Tourissa oli ennen St. Louisia oli pelattu kaksi turnausta Euroopassa, joita dominoi Carlsen. St. Lousissa Carlsen oli lepovuorossa ja huomio kiinnittyi legenda Kasparoviin, ja kiinnostus oli kova – ”eläkeläisen” otteita seurasi joka ilta noin miljoona katsojaa netissä.

Jos Wesley So oli viime vuoden shakkisensaatio, voidaan Aroniania pitää tämän vuoden uusvanhana komeettana. ”Armenian Beckham”, kuten Aronian itseään kerran kuvasi virne naamallaan, pelaa parhaimmillaan luovaa ja klassisen kaunista shakkia. Kasparov twiittasi asiasta ytimekkäästi: ”Shakkimaailma on parempi maailma, kun Aronian pelaa hyvin”, ja se kyllä osui ja upposi; Aronianin tyyli on parhaimmillaan keveätä ja selkeää.

Garri Kasparov sai turnauksen nopeassa pelissä mehukkaita asemia, mutta käytti aikaa erittäin epätaloudellisesti miettien yksittäisiä siirtoja turhankin pitkään.

Nopeassa shakissa Kasparov sai tuloksen 3,5/9 ja pikapeleissä 9/18 tullen sijalle 8/10. Yleisesti ottaen Kasparovin tulos parani turnauksen loppua kohti ja viimeisenä viidentenä pelipäivänä meno oli jo tutun mallikasta.

Vishy Anand sanoi tuntevansa ”kaksi Kasparovia”, ja nyt nähty painos oli eläkeläinen Kasparov, joka itse turnauksen jälkeen totesi suurmestari Maurice Ashleylle ”hermopaineen olleen suuri, liiankin suuri”.

Erittäin tarkka lausunto, jonka ymmärtää maallikkokin, ainakin katsoessaan kuvallista materiaalia: olisi kiva ylläri saada tietää Kasparovin verenpaine kesken ottelua. Paneutuminen peliin näytti jopa hieman pelottavalta.

Levon Aronian voitti nopean shakin ja koko turnauksen oltuaan toinen pikapeleissä, jotka voitti Sergei Karjakin, joka sijoittui turnauksessa toiseksi. Kolmanneksi tuli nopeiden aikojen spesialisti Hikaru Nakamura.

Grand Chess Tourin viimeinen osakilpailu pelataan joulukuussa Lontoossa. Siihen parhaissa asemissa lähtevät Carlsen ja Vachier-Lagrave St Louisin jälkeen.