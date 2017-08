Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kuohunnan keskellä kannattaa muistaa, että ääriliikkeet tarvitsevat ja vahvistavat toisiaan.

Suomi oli viikonloppuna täynnä sankaritarinoita siitä, miten tavalliset ihmiset yrittivät pysäyttää Turun puukottajan ja auttoivat uhreja. He olivat kantasuomalaisia, maahanmuuttajia ja turistejakin. Sadat ihmiset osallistuivat taustoistaan riippumatta muistotilaisuuksiin väkivaltaa ja pelkoa vastaan.

On käynyt niin kuin muissakin terrori-iskun kokeneissa kaupungeissa. Yritykset erottaa ja luoda vastakkainasettelua eivät suurimmalta osin onnistu. Kauhukokemuksia seuraa järkytys, sitten yhteinen tahdonilmaus väkivaltaa ja raukkamaisia tekoja vastaan.

Kun muu Turku ja muu Suomi reagoivat vastuullisesti ja maltillisesti Suomen ehkä ensimmäiseen islamistiseen terrori-iskuun – tapaus on vasta tutkinnassa, vastauksia on vähän – on perussuomalaisten tanssi uhrien haudoilla vielä tavallistakin vastenmielisempää. He eivät edes vaivaudu peittämään tyytyväisyyttään mitä me sanoimme -hengessä.

Pohjat veti tällä kertaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri, joka syytti epäsuorasti pääministeri Juha Sipilää Turun puukotuksista. Meren mukaan Sipilän 5.9.2015 tekemä ilmoitus kotinsa avaamisesta turvapaikanhakijoille ”tulkittiin islamistisissa maissa kutsuksi, jota levitettiin luettavaksi facebook-sivustojen kautta miljoonille lukijoille. Tästä alkoi kansainvaellus läpi Euroopan kohti Suomea”.

Ei nyt puututa siihen, että islamilaisen ja islamistisen välillä on ammottava ero.

Perussuomalaiset yrittävät hajoamisensa jälkeen uutta alkua haukkumalla hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa, jonka muotoilusta he itse vastasivat.

– On hienoa, että niin sanotussa Nuivassa Vaalimanifestissa vuonna 2010 kirjatut tavoitteet ovat nyt osaksi osa hallitusohjelmaakin, kehui kansanedustaja Juho Eerola (ps.) vielä viime kesänä.

Nyt on toinen ääni kellossa, vaikka hallitusohjelma on ennallaan.

Askelmerkit ovat selvät: kannatuksensa puolittaneet perussuomalaiset yrittävät paluuta tekemällä juuri sitä, mitä terroristit haluavat. Terroristit haluavat kiristää yhteiskunnallista ilmapiiriä Euroopassa äärioikeiston vahvistamiseksi, jotta ilmapiiri muslimeja vastaan kiristyisi ja he radikalisoituisivat.

Edellisen kerran ”Suomi pysähtyi” viime vuoden syyskuussa. Silloin uusnatsi pahoinpiteli miehen Helsingin keskustassa niin, että tämä myöhemmin kuoli. Kukaan ei silloin leimannut kaikkia suomalaisia tappajiksi yhden idiootin takia. Niin ei pidä nyt tehdä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kohdallakaan.

Mutta ääriliikkeet tarvitsevat ja ruokkivat toisiaan. Perussuomalaisten tanssi haudoilla on osa tätä kieroutunutta liittoa.