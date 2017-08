Lehtikuva/Mikko Stig

Toimittaja Anna Paju kirjoitti Kansan Uutisissa VR:n sarjalippu-uudistuksesta. Sen myötä lipulla matkustavat varmistavat istumapaikan itselleen ennen matkan alkua.

Näin on jo tähän asti tehnyt valtaosa sarjalipulla matkustavista. Junamatkustus on hurjassa kasvussa ja etenkin suosituimmat vuorot ovat usein täynnä. Oman paikan varaaminen on koettu tärkeäksi, jotta sarjalipulla matkustavan ei tarvitse matkan aikana vaihtaa paikkaa tai jäädä kokonaan ilman istumapaikkaa. Käytävillä matkustaminen hankaloittaa myös kanssamatkustajien matkantekoa. VR tutkii ja kartoittaa matkustajien toiveita jatkuvasti, sekä tutkimuksissa että saadussa palautteessa kaikkien matkustajien oma paikka on koettu tärkeäksi osaksi matkustusmukavuutta.

Sarjalippu on edelleen joustava ja erittäin edullinen tapa matkustaa: sillä voi varata matkan ennalta varmistettuun edulliseen hintaan junan lähtöön asti kaikkiin niihin juniin joihin on tilaa, ja matkan voi perua tai muuttaa ilman mitään veloituksia junan lähtöön asti. Lippua voi käyttää kuuden kuukauden ajan haluamillaan lähdöillä – eikä lippu ole henkilökohtainen, vaan soveltuu erinomaisesti esimerkiksi työpaikkojen käyttöön.

VR on vastannut kasvaneisiin matkustajamääriin lisäämällä kalustoa suosituimpiin junavuoroihin. Olemme myös tilanneet lisää vaunuja, jotta kaikki matkustajat mahtuvat jatkossa paremmin kyytiin. Elokuusta lähtien istumapaikkoja on liikenteessä 1 700 enemmän.

Usein matkustavalle hyvä vaihtoehto on kausilippu, jolla voi matkustaa rajoituksetta sen voimassaoloaikana. Kausilippulaisille on suosituimmissa junissa varattu omat osastot, joista istumapaikan voi valita. Kausilippulaisille on tulossa mahdollisuus varata paikka, jos niin haluaa. Matkustajakyselyissä tätäkin mahdollisuutta on toivottu.

Samassa kirjoituksessa viitattiin myös lähiliikenteeseen ja sen lipunmyyntiin. Matkalippujen myynnin loppuminen HSL-alueen lähijunissa perustuu HSL:n hallituksen jo vuonna 2014 tekemään päätökseen – voimaan päätös tuli nyt kesäkuussa. HSL vastaa oman alueensa lipunmyynnistä ja sen järjestelyistä, joihin toimittaja viittasi. VR liikennöi HSL-lähiliikennealueen junia HSL:n tilauksesta. Sama järjestelmä on otettu käyttöön myös HSL-alueen ulkopuolella eli Siuntioon, Tampereelle ja Lahteen kulkevissa VR:n lähijunissa, näin käytäntö ei vaihdu kesken matkaa. VR:n kaukojunissa lipunmyynti jatkuu.

Maisa Romanainen

matkustajaliikennejohtaja

VR