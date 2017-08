Vuoden takaa uusintana esitettävä An Honest Liar (2014) on napakka muotokuva amerikkalaisesta taikurilegendasta James Randista (s. 1928), taiteilijanimeltään The Amazing Randi. Hän eteni pitkälle alan tunnetuimman hahmon Harry Houdinin jäljillä. Uran ehtoopuolella sattui kuitenkin paha haaveri ja Randi jätti esiintymisareenat.

Aktiiviuransa jälkeen Randi alkoi paneutua erilaisten pseudotieteellisten ilmiöiden ja varsinkin paranormaaleilla jutuilla rahastavien meedioiden kimppuun. Tehokas johdatus aiheeseen on Tyler Measonin ja Justin Weinsteinin ohjaaman dokkarin aloitusjakso.

Randin paljastavaan käsittelyyn joutuneista huuhaatyypeistä tutuin on kaikkien aikojen lusikanvääntäjä Uri Geller. Häntä verrattomasti pahempi velho on Jeesuksen nimissä porukkaa kovaäänisesti manipuloiva ja kaatava huijarisaarnaaja Peter Popoff. Randi leimaa hänet täydeksi roistoksi, ja tässä nähtävien näytteiden perusteella näkemykseen on helppo yhtyä.

Gellerin ja Popoffin urat eivät suinkaan päättyneet heistä tehtyihin paljastuksiin. Hurjinta onkin se, miten syvälle ja niin moniin hyväuskoisuus on iskostunut – ei ihme, jos typerimmätkin huijaukset menevät läpi.

Dokumentin valossa käy entistä ymmärrettävämmäksi se, miten Donald Trumpin kaltainen dynamo on päässyt noinkin pitkälle tositeeveeputkessaan. Valheiden suoltaminen on saanut ”ansaitsemansa” globaalit mittasuhteet, missä ei ole sinänsä mitään mullistavaa: Yhdysvallat on numero uno mediajättinä ja ylipäänsä fiktion luvattu maa, millä piirteellä puolustautuu myös Uri Geller osoittaen sormella Hollywoodin suuntaan.

Dokumentissa muistetaan myös Randin taikurin toimintakenttää. Kaiken aiemmin nähdyn perusteella päätösjakso saa rankan ironiset kehykset. Jakso liittyy 81-vuotiaana kaapista ulos tulleen Randin homosuhteeseen paljon nuorempaan lattarimieheen.

An Honest Liar. TV2 perjantaina 18.8. klo 23.25, keskiviikkona 30.8. klo 13.30. Areena 2kk 29pv.