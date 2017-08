Helsingin Diakonissalaitos juhlistaa 150-vuotista taivaltaan heikoimman puolustajana valtaa ja rajoja pohtivalla teatteriesityksellä.

Milloin sinun rajojasi on ylitetty? Mitä sitten tapahtui? Kuka määrittelee paikkamme? Kenellä on oikeus puhua ja ketä kuunnellaan? Miksi on niin pelottavaa ottaa ohjat käsiinsä ja sanoa: tässä menee raja!

Tällaisia kysymyksiä esittää Diakonissalaitoksen yhteisöllinen teatteriprosessi ja -esitys Tässä menee raja – laulu unelmien huomisesta.

Esityksen tekee koko Diakonissalaitoksen yhteisö yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ohjaaja Sirpa Riuttala on etsinyt siihen niin työntekijöiden kuin asiakkaiden tuntoja ja näkökulmia laitoksella pidettyjen työpajojen, keskustelujen ja kirjoitustehtävien avulla.

– Laitoksen asiakkaat, yhteiskunnan notkelmiin pudonneet, kokevat rajoja maailmaan ja siellä toimimiseen ihan perustilanteissa, miten heitä katsotaan ja kohdellaan kaupassa ja baarissa, Riuttala kuvailee.

– Toisaalta Alppikadun korttelikin sisältää suljettuja ovia: joku arvioi joka päivä korvaushoidon asiakkaalle, voitko sä saada lääkkeen. Samaan aikaan työntekijöiden tekemä rajaaminen on sitä samaa rajaamista, mitä olisi ollut asiakkaiden kannalta hyvä olla jo lapsena.

Samaa mieltä on kulttuurin ja liikunnan tuottaja Anssi Pirttineva Helsingin Diakonissalaitokselta.

– Henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset rajat ovat näkyvissä kaikkialla. Rajojen vetäminen on myös Helsingin Diakonissalaitoksen hoidollisen kulttuurin tärkeimpiä perustoja, Pirttineva sanoo.

– Rajojen asettaminen ja jatkuva uudelleenmäärittely kuuluu toimivaan yhteisöön, eikä se ole koskaan helppoa. Yhteisön tekemä teatteri auttaa organisaation sisäisen ymmärryksen lisäämisessä sekä avaa ulkopuolisille näkökulmia HDL:n toimintaan ja kulttuureihin.

Itse esitys levittäytyy koko Alppikadun kortteliin. Yleisö saa kulkea taiteellisen ja yhteiskunnallisen matkan, joka avaa uusia näkökulmia HDL:n toimintakulttuureihin sekä Diakonissalaitoksen korttelin eri tasoja, kulttuureja ja historiaa.

Näyttämöllä ovat Diakonissalaitoksen asiakkaat ja työntekijät yhdessä HOS Big Bandin, Koiton Laulun, Ylioppilasteatterilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.

Esitys on valittu osaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön strategista kokeilua kulttuurin ja taiteen vaikutuksista hyvinvointiin.

Esitykset ovat keskiviikkona 30.8 klo 13 ja 18. Alppikatu 2, Helsinki Kesto 1h. Esitys on ulkotiloissa.

Liput 10€, varaukset puhelimesta 050-578 1252 tai sähköpostilla tassameneeraja@hdl.fi