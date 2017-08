All Over Press / ITAR-Tass

Pintaa syvemmältä

Vladimir Putinhan johtaa itsevaltiaana Venäjän ulkopolitiikkaa, mutta sen ohella myös yksityinen pääoma hoitaa tietyt ulkopoliittiset tehtävät. ”Jumalan oligarkki” Konstantin Malofejev on tässä ollut erityisen aktiivinen (KU 4.8.). Hän on mm. perustanut filosofi Aleksandr Duginin kanssa Tsargrad TV:n. Tsargrad eli Konstantinopoli on Venäjän ortodoksisen kirkon henkinen alkukoti. TV-aseman taloon on rakennettu suuri kupoli, jonka äärikansallismielinen taiteilija Ilja Glazunov on koristanut. Sen ikkunoista näkyy Kreml.

Tsargrad TV lähettää ohjelmaa ortodoksisen kirkon kanavalla. Tästä huolimatta Malefejev on verrannut TV-kanavaa USA:n Fox Newsiin: ”Haluamme rakentaa uutisjärjestön joka perustuu ortodoksisiin periaatteisiin, samaan tapaan kuin Fox News rakennettiin. Haluamme esitellä uutistapahtumat siten kuin ortodoksit, 70 – 80 prosenttia väestöstä, ne näkevät.” Siksi hän on kutsunut Fox Newsin entisen johtajan Jack Hannisin valmistelemaan kanavan toimintaa. Venäjän ja lännen äärioikeiston näkemykset sopivat yhteen.

Toive venäläisten yhdistämisestä hermostuttaa varsinkin Ukrainaa, jonka väestöstä suuri osa on venäläisiä.

Dugin johtaa kanavan toimituksellista linjaa. Hän on jo parikymmentä vuotta vaatinut Venäjää rakentamaan euraasialaista valtaa yhteistä vihollista – lähinnä Yhdysvaltoja ja liberalismia – vastaan. Eräässä raportissa Tsargrad TV:n kirjeenvaihtaja ilmoitti, että Euroopan pakolaiskriisin takana on joko George Soros tai Rotschildin perhe, joita kutsutaan rahan valtiaiksi. ”Heidän voimavaransa on raha ja heidän päämääränsä on maailman hallitseminen.” Silkkaa antisemitismiä siis.

Malefejev on vannoutunut monarkisti: ”Monarkioita on ollut tuhansia vuosia, tasavaltoja vain joitakin vuosisatoja.” Sen vuoksi hän toivoo Venäjän tsaarivaltakunnan palauttamista. Tähän liittyy myös alueellisia vaatimuksia:

”Venäjän nykyiset rajat heijastavat vuoden 1991 vallankumousta ja vuoden 1917 vallankumousta. Venäjän kansa on jakautunut kansakunta, kuten Saksa oli toisen maailmansodan jälkeen. Olemme maailman suurin jakautunut kansakunta.”

ILMOITUS

Toive venäläisten yhdistämisestä hermostuttaa varsinkin Ukrainaa, jonka väestöstä suuri osa on venäläisiä. Heistä tosin vähemmistö kannattaa liitosta Venäjään, mutta rajaseudulla tunnetusti on käyty sotaa jo pari vuotta. Donetskin kansantasavallan pääministeri Oleksandr Zahartshenko ilmoitti heinäkuussa muodostavansa Malorossijan eli Vähä-Venäjän liittovaltion, johon kuuluisi koko Ukraina. Pääkaupunkina toimisi Donetsk. Zahartshenkon mukaan Kiova ei enää sovi pääkaupungiksi siellä vallitsevien Euro-Ukraina-tunnelmien vuoksi. Sitä vastoin Donetsk on luotettava osa venäläistä maailmaa. Pyrkimyksenä on muodostaa valtioliitto Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa.

Zahartshenko myönsi myöhemmin, että julistuksen saama vastaanotto ei ollut yksiselitteisen myönteinen, mutta lisäsi uhmakkaasti, että Donetskin armeija on valmis ryhtymään vapauttamaan maan eri osia heti kun tulee siitä pyyntö. Nyt fasistinen hallinto on kuitenkin hänen mukaansa tiukentamassa otettaan natsijoukkojen avulla ja lännen tukemana. Siitä huolimatta hän lupasi joukkojensa valtaavan Kiovan kohdakkoin, näin porvoolaisen Janus Putkosen johtaman Donetskin uutistoimiston DONi:n mukaan.

Vladislav Surkov, Putinin neuvonantaja Ukraina-asioissa, kommentoi tilannetta sanoen, että Ukrainassa käydään nyt sanojen sisällissotaa. Kiovalla on eurotopia, Donetskilla kuviteltu valtio Malorossija. Keskustelun tulos riippuu osapuolten järjestäytymisestä, argumenteista ja älykkyydestä, Surkov sanoi. Pitikö hän ehkä ehdotusta vähemmän fiksuna?

Surkov on kyllä ollut keskeisenä mukana ohjaamassa donetskiläisten toimintaa. Sitä pistivät alkuun Malefejevin alaisina toimineet Aleksandr Borodai ja Igor Strelkov. Kun sitä toimintaa virallistettiin, Malefejevin toimistosta lähetettiin Surkoville ehdotuksia Donetskin hallituksen jäsenistä. Näin siis toimii yhteistyö epävirallisen ja virallisen ulkopolitiikan välillä.

Malofejev on valmistautunut tsaarivaltakunnan paluuseen perustamalla Pyhän Vasili Suuren koulun Moskovaan. 400 koululaiselle opetetaan Raamattua, latinaa ja vastaavia aineita. Historian oppikirjat on tehty erikseen tätä koulua varten, koska yleisten oppikirjojen kuvaus neuvostoajasta on liian positiivinen. Malefejevin mukaan koulun tarkoituksena on toimia ”ortodoksisena Etonina”, joka ”valmistaa uutta eliittiä Venäjän tulevaa monarkiaa varten”.

Koulun rehtori kertoo koululaisistaan: ”Oppilaista tulee moraalisesti terveitä, uskovaisia, ajattelevia ja kansallismielisiä ja heillä tulee olemaan kaikki mahdollisuudet päästä valtaan.”

Rehtori toimi aikaisemmin tsaariperheen nykyisen päämiehen, suurruhtinas Vladimir Kirillovitshin avustajana Pariisissa. Malofejev kirjoitti hänelle kirjeen, jossa hän esitti näkemyksiään monarkian palauttamisesta. Kirillovitsh lähetti avustajansa Moskovaan tuomaan vastauksensa suoraan Malofejeville. Tänne hän jäi.