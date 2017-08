Lehtikuva/Mikko Stig

Koko Suomen junaliikenne oli pysähdyksissä maanantai-illasta tiistaiyöhön. Poliittisen mielenilmauksen syynä oli liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) viime viikon ilmoitus siitä, että rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttaminen aloitetaan ensi vuosikymmenellä. Junat pysäyttäneen Veturimiesten liiton mukaan kilpailutus toteutetaan tavalla, jossa on kyse kansallisomaisuuden tuhoamisesta.

Kuljetusliittojen maanantaina työtaistelulle ilmaisema tuki tarkoittaa sitä, että lisää poliittisia mielenilmaisuja on tulossa, jos hallitus ei peräänny suunnitelmastaan. Bernerin esittelemä linjaus on kuitenkin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa hyväksytty. Monia päätöksiään perunut hallitus ei ainakaan helposti peräänny jo pelkästään arvovaltasyistä.

Rautateiden ay-toimijat eivät pidä hallituksen mallia aitona kilpailuna. VR:stä eriytetään muun muassa kalustoyhtiö, jonka veturit ja vaunut ovat kaikkien kilpailutuksessa voittaneiden vuokrattavissa. Kun kaikki käyttävät samaa yhteiskunnan kustantamaa kalustoa, käydään ”kilpailua” käytännössä henkilöstökuluilla. Alalla on nyt kattavat työehtosopimukset, mutta työnantajien koko ajan kasvanut sopimusshoppailu ei lupaa hyvää niiden noudattamiselle jatkossakin.

”Rautateiden kustannusrakenteesta johtuen on selvää, että ellei tehostumista saada suurempien liikennemäärien myötä saavutettavista skaalaeduista, sitä joudutaan hakemaan hallinnon ja liikennöinnin henkilöstömenoista”, totesi selvitysmies Juha Honkatukia vuonna 2012 raportissaan liikenne- ja viestintäministeriölle.

Toinen liikkuva osa on verotus. Edellisessä hallituksessa kokoomus oli myymässä kansallisomaisuutta sähkönsiirrossa. Vain vasemmistoliitto vastusti asiaa hallituksessa. Fortumin verkot ostanut Caruna on korottanut siirtohintoja kymmenillä prosenteilla. Veroja se maksoi viime vuoden 150 miljoonan euron tuloksestaan 0,28 prosenttia, kertoi Yle heinäkuussa.

Taas kerran poliitikot ovat naiiveja sen edessä, miten markkinatalous perimmiltään toimii. Sen tarkoituksena ei tässä tapauksessa ole luoda hyviä ja edullisia kiskoliikennepalveluja suomalaisille, vaan tehdä mahdollisimman suuria voittoja mahdollisimman pienillä kustannuksilla, joihin lukeutuvat myös mahdollisimman pienet verot.

Suomi on oikea bisnesmokien kultamaa. Moni niistä on peräisin hyväuskoisten, mutta taitamattomien poliitikkojen halusta luoda lisää kilpailua milloin millekin toimialueelle. Taloushistorioitsija Markku Kuisma kysyi Carunan tapauksessa, mitä järkeä on myydä ”rahanpainokoneita” ulkomaisten sijoittajien käsiin.

Niin, mitä järkeä? VR on viime vuosina tulouttanut valtiolle osinkoja noin sata miljoonaa euroa vuodessa.

Edellisessä hallituksessa liikenneministerinä toiminut vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen on sanonut Suomen jo tehneen asiassa kaiken EU:n vaatiman ja yksinoikeussopimuksia voidaan tehdä päättäjien niin halutessa edelleen. Suomessa on kuitenkin tapana tehdä asiat tiukimman mukaan ja samalla oma elämä vaikeaksi.

Niin tälläkin kertaa.