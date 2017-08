George Stevensin ohjaaman melodraamaklassikon Paikka auringossa (A Place in the Sun, 1951) alussa nähdään hyvä ironinen tiivistys amerikkalaisesta unelmasta.

Eräässä kohtauksessa miespäähenkilö (Montgomery Clift) seisoo tien varressa peukalo pystyssä. Hänen katseensa osuu mainoskylttiin, joka esittää kaunista vähäpukeista naista.

Samassa ohi pyyhkäisee avoautollaan tumma kaunotar (Elizabeth Taylor). Episodi on jatkon kannalta oireellinen: tästä eteenpäin nuori mies, avoautokaunotar ja suku mainoskyltin takana kuuluvat tiukasti yhteen.

Köyhälle nuorukaiselle tarjoutuu tilaisuus rajuun sosiaaliseen nousuun. Hetken kiihkossa hän kuitenkin retkahtaa tehtaan tyttöön (Shelley Winters).

Theodore Dreiserin romaaniin Amerikkalainen murhenäytelmä perustuva elokuva on kaikkien aikojen Hollywood-filmejä. Leffan keskeinen tematiikka ei ole menettänyt tehoaan. Tarinan sosiaaliset ja psykologiset ainekset kohtaavat tavalla, jossa on kuin pantu samaan purkkiin eurooppalaisen kirjallisuuden suuret klassikot Dostojevski ja Stendhal. Se on jo aika paljon.

Näyttämöä hallitsee Cliftin jo valmiiksi alakynnessä olevalta näyttävän miehen olemus. Clift ja Taylor ovat unohtumattomia häikäisevissä lähikuvissa. Kuvauksen lisäksi leffa palkittiin viidellä muulla Oscarilla (muun muassa ohjauksesta ja käsikirjoituksesta).

