Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vasemmiston Li Andersson toivoo keskustan putoamisen pehmentävän hallituksen linjaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvioi Ylen torstaina julkistamien puoluekannatuskyselyn tulosten heijastuvan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen.

– Varmasti se heijastuu hallitukseen, Andersson sanoi torstaina Imatralla.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää parhaillaan Imatralla kesäkokoustaan.

Ylen kyselyn mukaan vihreät on ohittanut kannatuksessa sekä pääministeripuolue keskustan että opposition suurimpana olleen SDP:n, joiden kannatus on laskenut. Myös vasemmistoliiton kannatus on tullut alaspäin 1,5 prosenttiyksikköä.

– Erityisesti keskustan alhainen kannatus aiheuttanee ongelmia hallituksen sisäisessä työskentelyssä.

Hän sanoi toivovansa hallituksen nyt korjaavan politiikkaansa tasa-arvoisempaan ja osaamista kunnioittavaan suuntaan.

– Mutta ongelmaksi muodostuu se, että kokoomuksen kannattajat ovat tyytyväisiä hallituksen politiikkaan, koska hallitus tekee kokoomuslaista politiikkaa, hän sanoi.

– Riskinä on se, että nykyinen suunta jatkuu. Kokoomus vie ja muut vikisevät.

Puhetapa erilainen

Andersson arvioi yhdeksi syyksi vihreiden historiallisen korkealle kannatukselle verrattuna vasemmistoliiton alenneeseen kannatukseen sitä, millä tavalla puolueet puhuvat ulos päin.

Hän totesi vasemmistoliitossa olevan tapana puhua konkreettisesti tavoitteista, ja otti esimerkiksi torstaina julkistetun vasemmistoliiton eläkepoliittisen ohjelman.

– Siinä puhutaan euromääristä. Puhumme lukujen tasolla pikkutarkastikin siitä, miten haluamme lisätä taloudellista tasa-arvoa, hän sanoi.

– Vihreät kertovat enemmän arvopuhetasolla, millaista politiikkaa he haluavat tehdä. Ehkä se on ollut helpompi keino saada näkyvyyttä ja kannatusta.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko ja presidenttiehdokas Merja Kyllönen pohti, että vihreät koetaan kansanliikkeeksi, joka ikään kuin ei ole poliittinen toimija.

– Ajatellaan, että en ole kiinnostunut politiikasta mutta kannatan vihreitä arvoja, ympäristöä, luontoa, hän sanoi.

– Tämä on mielenkiintoista, koska kuitenkin Vihreät on poliittinen toimija, joka tekee ratkaisuja poliittisen arvopohjansa myötä.

Kumman kanssa?

Andersson toisti vasemmistoliiton tavoitteen punavihreiden puolueiden yhteisestä hallituksesta vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

– Keskeisessä roolissa siinä on se, kenen kanssa vihreät haluavat rakentaa hallitusyhteistyötä, porvaripuolueiden kanssa vai punavihreän yhteistyön pohjalta, hän sanoi.

– Tämä on asia, johon vihreiden äänestäjien on oikeus saada vastaus hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja.

– Kesän aikana kuulemiemme ulostulojen perusteella vaikuttaa siltä, että hän haluaa viedä vihreät poliittisessa kentässä vielä enemmän keskelle kuin mitä vihreät ovat tähän asti olleet, Andersson arvioi.

Hänestä tämä tekee entistä epäselvemmäksi sen, millaista hallituspohjaa vihreät havittelevat ensi vaalien jälkeen.