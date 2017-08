Koulussa on kivaa

Aura ja Helka 6-vuotiaat tämän syksyn ekaluokkalaiset käyvät Vallilan ala-astetta.

Helka ja Aura olette molemmat aloittaneet viime viikolla koulunkäynnin rinnakkaisluokilla Vallilan ala-asteella, odotitteko jo kovasti koulun alkamista?

– Joo, odotettiin.

– Etukäteen jännitti kyllä aivan kamalasti!

Onko kouluun meneminen tuntunut teistä erilaiselta ensimmäisen päivän jälkeen?

– Enää kouluun meneminen ei kovin paljon jännitä.

Miltä koulun aloittaminen on teistä tuntunut ja minkälaista koulussa on mielestänne ollut?

– Hyvältä on tuntunut.

– Koulussa on ollut tosi kivaa ja mukavaa.

Millä tavalla koulu ja koulunkäynti eroavat mielestänne esikoulussa käymisestä?

– Eskariin verrattuna koulurakennus on kyllä tosi iso.

– Ja sitten iltapäiväkerho on tietysti meille ihan uutta.

Mikä koulussa on tähän mennessä ollut mielestänne kaikista parasta tai hauskinta?

– Laulaminen.

– Ja matematiikka myös.

Ovatko koulupäivät tuntuneet teistä kovin pitkiltä?

– Välillä vähän, mutta ei kovin paljoa.

Käytte molemmat iltapäiväkerhossa koulun jälkeen, millaista siellä on ollut?

– Iltapäiväkerhossa on kivaa, mutta siellä ei kyllä jaksaisi olla ihan niin pitkään.

Onko teillä jotain toiveita sen suhteen mitä koulussa tehdään?

– Saisi olla lisää matematiikkaa ja aivan erityisesti plus- ja miinuslaskuja.

Olette käyneet koulua nyt melkein viikon ajan, ovatko opettajat olleet mielestänne mukavia?

– Tykkäämme opettajista, koska ne on kivoja tyyppejä.

– Ja niiltä tulee aina ihan uusia juttuja.

Entä miltä uudet luokkakaverit ovat teistä vaikuttaneet?

– Luokkakaverit kyllä vaikuttavat mukavilta, mutta kaikkiin ei ole vielä ehditty tutustua.

