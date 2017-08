All Over Press/Jarno Kuusinen

Vasemmistoliiton Li Andersson yhdistää lomarahaleikkauksen ja talouden notkahduksen.

Syksyn työmarkkinakierroksen yhteydessä on syytä luopua erityisesti julkisen sektorin työntekijöihin kohdistuneesta erillisestä lomarahaleikkauksesta.

Näin sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Imatralla torstaina.

– Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa Suomeen solidaarisempaa palkkapolitiikkaa. Matalapalkkaerien avulla voidaan vähentää työtätekevien köyhyyttä ja kaventaa myös sukupuolten välisiä palkkaeroja, Andersson sanoi.

Hän pitää järjettömänä sitä, että kun talouskasvu on alkanut, on Suomessa sitouduttu vielä kahdeksi vuodeksi palkanleikkauksia tarkoittavaan kikyyn.

Palkankorotuksia tarvitaan

Andersson totesi, että talouskasvulukuja on tarkistettu ylöspäin.

– Poikkeus positiiviseen kehitykseen nähtiin kesäkuussa, kun kasvu notkahti. Notkahduksen epäillään nyt johtuneen nimenomaan kikyyn sisältyneestä lomarahojen leikkauksesta, hän sanoi.

Hän painotti sitä, että palkankorotukset ovat perusteltu ja luonnollinen tapa lisätä kotimaista kysyntää.

– Nimellisansioiden kasvu lisää verotuloja ja vahvistaa julkista taloutta, mikä hyvän suhdannetilanteen aikana on tärkeää. Meidän näkemyksemme on, että kikyn haitalliset vaikutukset kansantaloudelle ja perheiden toimeentulolle on korjattava palkankorotusten kautta, Andersson sanoi.