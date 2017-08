Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

Vihreiden puheille pääministeripuolueesta ei enää naureta.

SDP:n kannatus laski Ylen elokuun kannatusmittauksessa 2,6 prosenttiyksikköä ja vasemmistoliiton 1,5 prosenttiyksikköä. Vihreät nousi ensi kerran kannatusmittausten historiassa keskustan ja SDP:n ohi ja on nyt toiseksi suurin 17,6 prosentillaan. Siinä uusimman gallupin suurimmat muutokset.

Suurimpana jatkaa kannatustaan edelleen kasvattanut kokoomus, jolle mitattiin nyt 20,8 prosenttia. Keskustan kannatus oli 17,3 ja SDP:n 15,9 prosenttia. Ylen mukaan SDP on menettänyt yli 50-vuotiaita naiskannattajia.

Kesäkuussa tapahtuneesta hajoamisesta huolimatta – tai sen ansiosta – oppositioon siirtyneiden perussuomalaisten kannatus nousi elokuussa ja on nyt 8,8 prosenttia.

Poliittista historiaa tekee myös perussuomalaisista eronneiden uusi vaihtoehto. Sillä on viisi ministeriä ja eduskunnan puhemiehen paikka 1,6 prosentin kannatuksella. Se toki kaksinkertaistui Ylen edellisestä mittauksesta.

Vasemmistoliitto nousee ja laskee



Vasemmistoliiton kannatus on edelleen suurempi kuin viime eduskuntavaalien 7,1 prosenttia. Kevään kuntavaalien 8,8 prosentista jäätiin kuitenkin selvästi.

Vasemmistoliiton gallup-kannatuksessa ei ole tapahtunut oikeastaan mitään kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Se vuoroin nousee, vuoroin laskee niin, että nyt ollaan lähellä vaalien jälkeen ensimmäisen mittauksen 7,5 prosentin lukemaa. Parhaimmillaan kannatus kävi viime vuoden heinäkuussa 9,8 prosentissa ja tänäkin vuonna 9 prosentin raja on ylittynyt kahdesti. Nousuja on kuitenkin aina seurannut lasku paitsi kuntavaaleissa gallupit jopa ylittyivät.

Maassa on oikeistohallitus, mutta oppositiolisä menee puhtaasti vihreille, joiden kannatus on noin kaksinkertaistunut eduskuntavaaleista. Ilmassa on viherjytkyn merkkejä eikä vihreiden puheille pääministeripuolueen asemasta enää naureta.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kommentoi gallup-menestystä tuoreeltaan arvostelemalla hallituksen leikkauspolitiikkaa kuin vasemmistoliitto konsanaan:

– Yksi ihmisryhmä on joutunut näiden taloustalkoiden raskaimman taakan kantajaksi. Tuo ryhmä on julkisen sektorin pienipalkkaiset työntekijät, joista suuri osa on naisia. Lomarahojen leikkaukset ovat tuntuneet heillä kukkarossa jo tänä kesänä, totesi Aalto torstaina.

– Niiltä, joilta on otettu eniten, tulee antaa myös ensiksi, kun siihen on mahdollisuus. Nyt hallitus aikoo toimia juuri päinvastoin. Pienituloisten palkansaajien asemaan ei ole tulossa helpotusta, mutta suurituloisille suunnitellaan uutta veronkevennystä.

Jostain syystä sama asia vihreiden sanomana puree, vasemmistoliiton ei, vaikka vasemmistoliitto ainoana puolueena vastusti kiky-sopimusta, johon lomarahojen leikkaus perustuu.