Lehtikuva/Irene Stachon

Lukion hinta on jopa 2 600 euroa ja joidenkin ammatillisten tutkintojen vielä enemmän. Järjestöt avaavat kansalaisaloitteen aidosti maksuttoman toisen asteen puolesta.

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan rahanpuutteesta on tullut merkittävä kouluttautumisen este nuorille. Jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahapula on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit.

Suomalaisista peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Osuus on suuri etenkin pienituloisten perheiden lapsilla, mikä on ongelma köyhyyden periytymisen kannalta, sillä nimenomaan koulutus on paras sosiaalisen nousun mahdollistaja. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella vähävaraisuus on eräs selkeä syy siihen, että nuoret eivät suorita edes toisen asteen tutkintoa, johon heillä on oikeus ja joka on työllistymisen kannalta välttämätön.

– Pelastakaa Lapsille tulleiden avustuspyyntöjen kautta olemme nähneet, että toisen asteen oppimateriaalien hinta on sadoille perheille aivan liian korkea. Uskomme, että nämä yhteydenotot ovat vain jäävuoren huippu. Monelle ammatillinen koulutus tai ylioppilastutkinto on yksinkertaisesti liian kallis. Tässä tilanteessa lapsen oikeudet eivät toteudu, kommentoi Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Alle 18-vuotiaista suomalaisista lapsista yli 100 000 kuuluu pienituloiseen perheeseen. Köyhyydellä on myös taipumus periytyä ja syrjäytymisen riskit ovat monesti kasautuvia.

Opetus maksutonta, tarvikkeet maksavat



Pelastakaa Lapset julkaisi keskiviikkona ennakkotietoja tammikuussa 2018 julkaistavasta Nuorisobarometristä. Niiden mukaan heikko rahatilanne vaivaa kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä. Rahanpuute vaikuttaa keskeyttämispäätöksiin nimenomaan ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa keskeyttäminen on muutenkin suurinta.

ILMOITUS

Nuorisobarometrin mukaan toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista tai koulutuksessa parhaillaan olevista nuorista joka kolmas on joutunut vähävaraisuuden vuoksi karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan, valitsemaan koulutuspaikkansa taloudellisin perustein tai viivyttämään valmistumistaan.

Kokonaan vailla tutkintoa ja opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet on rahanpuutteen vuoksi joutunut karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan tai valitsemaan koulutuspaikan taloudellisin perustein.

Opetus peruskoulussa ja toisella asteella on maksutonta, mutta lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoilla on kuitenkin velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat ja tarvikkeet. Lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen hinta on vieläkin korkeampi.

Kansalaisaloite: aidosti maksuttomaksi



Suomeakin velvoittava YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen perustuslaki edellyttävät, että peruskoulun jälkeinen koulutus on yhdenvertaisesti kaikkien ulottuvilla. Perustuslain 16. pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Laaja lapsi-, vanhempi- ja opiskelijajärjestöjen koalitio vaatii nyt, että lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuus poistetaan kaikin tarvittavin lakiuudistuksin ja toimenpitein. Mukana kampanjoimassa maksuttoman toisen asteen puolesta ovat Pelastakaa Lapset, Suomen Lukiolaisten Liitto, SAKKI, OSKU, FSS, Nuorten mielenterveysseura Yeesi, Suomen Vanhempainliitto ja Allianssi. Järjestöt avaavat syyskuussa kansalaisaloitteen, joka vaatii viranomaisilta selvitystä siitä, miten parhaiten siirryttäisiin aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Järjestöt keräävät nyt tietoa siitä, kuinka paljon toisen asteen opinnot maksavat ja siitä, miten toisen asteen maksullisuus näyttäytyy nuorten ja vanhempien elämässä.