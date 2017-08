Rikos- ja poliisisarja True Detective (2014) on saanut ylistävän vastaanoton, eikä syyttä. Nic Pizzolato on luonut sarjaan niin kiehtovan rikos-, mysteeri- ja ihmissuhdelabyrintin, että se pienen sulattelun jälkeen melkeinpä vaatii uusintakatsomisen.

Woody Harrelson ja Matthew McConaughey ovat sarjan etsiväpari. Kaksikko on saanut Cary Fukunagasta hyvän ohjaajan.

Fukunagan pitkät elokuvat Ei nimeä (2009) ja Kotiopettajattaren romaani (2011) osoittavat, miten hänen töissään on erityisen hyvällä mallilla näyttelijätyöskentely. Tästä saadaan näyttöä ensi hetkistä lähtien. Harrelson ja varsinkin McConaughey ovat erinomaisessa vedossa aika lailla eriparisena jeparikaksikkona.

Tarina alkaa nykyhetkestä, toinen miehistä on kovasti erinäköinen kuin vuoteen 1995 paljolti keskittyvissä menneisyyden tapahtumissa. Jatko osoittaa hänet varsin erikoiseksi persoonaksi. McConaugheyn hahmossa on poliisiksi poikkeuksellista särmää ja kiehtovuutta, ja sitä on myös tutkittavassa murhamysteerissä. Nuoren naisen ruumiista löytyy jälkiä, jotka viittaavat jonkin sortin uskonnollisiin rituaaleihin.

Ajallinen risteily tuo alusta asti tehokkaan jännitteen tapahtumiin, joihin liittyy salaperäisiä, osin kauhunomaisia piirteitä. Kaikki huipentuu lopulta tehokkaasti. Arkiset vähemmän hohdokkaat puitteet, Louisianan eteläisen miljöön salaperäisyydet ja kerronnan hienovaraisen tiivistunnelmainen poljento osuvan musiikkiraidan komppaamana takaavat vahvan realistisen virityksen.

True Detective, kausi 1, osat 1-8. maanantaisin TV2 klo 22.00 alkaen 14.8, uusinta to klo 22.40. Areena 27 pv.